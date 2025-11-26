Κόσμος

Θαυμάστρια παρενόχλησε σεξουαλικά τραγουδιστή την ώρα συναυλίας – Τον έπιασε από τα γεννητικά όργανα

Ο Mario Dewar Barrett, φαίνεται να ξαφνιάζεται και ενώ τραγουδούσε της είπε «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ»
O τραγουδιστής Mario Dewar Barrett
Σε δύσκολη θέση ήρθε ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, γνωστός με το όνομα Mario, καθώς κατά τη διάρκεια συναυλίας παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από θαυμάστριά του.

Το βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας για ό,τι συνέβη στον τραγουδιστή Mario Dewar Barrett το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (22.11.2025) σε συναυλία στο Νιτρόιτ.  Την ώρα που ο 39χρονος τραγουδιστής ήταν στη σκηνή, μια γυναίκα με βέρα μάλιστα στο χέρι τον άρπαξε από τον καβάλο.

Ο Mario Dewar Barrett, φαίνεται να ξαφνιάζεται και ενώ τραγουδούσε της είπε «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Οπως είναι φυσικό η συγκεκριμένη σκηνή σχολίαστηκε στο TikTok με κάποιους να το χαρακτηρίζουν επίθεση, ενώ ορισμένοι θεώρησαν ότι ο τραγουδιστής αντέδρασε ιδιαίτερα ευγενικά.

Κόσμος
