Κόσμος

«The Discombobulator»: Ο Τραμπ αποκαλύπτει τον μυστικό «Αποσυντονιστή» που χρησιμοποιήθηκε για να συλληφθεί ο Μαδούρο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι αυτό το μυστηριώδες όπλο αχρήστευσε τον εξοπλισμό του εχθρού όταν τα αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στο Καράκας
Ο Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, συνοδεία Αμερικανών ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας
Ο Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, συνοδεία Αμερικανών ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας / REUTERS

Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για να περάσουν χειροπέδες στον Νικολάς Μαδούρο αποκαλύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο (24.01.2026) στη «New York Post», Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι το νέο μυστικό όπλο «The Discombobulator» (σ.σ. «Ο Αποσυντονιστής») ήταν καθοριστικής σημασίας για την αμερικανική επιδρομή στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Μιλώντας στη «New York Post», ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει για πρώτη φορά στον «The Discombobulator» ως έναν εξοπλισμό καθοριστικής σημασίας για να στεφθεί με επιτυχία η στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με κατηγορίες για εμπορία ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι αυτό το μυστηριώδες όπλο αχρήστευσε τον εξοπλισμό του εχθρού όταν τα αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στο Καράκας για να συλλάβουν τον ηγέτη της χώρας και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, χωρίς να χαθεί ούτε μία αμερικανική ζωή.

«The Discombobulator, δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα το ήθελα πολύ», επιβεβαιώνοντας έτσι τη χρήση του στην επιχείρηση.

Νικολάς Μαδούρο
Ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις

Το μυστικό όπλο «The Discombobulator» εν δράσει στη Βενεζουέλα

Πάντως, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η τεχνολογία αυτή εμπόδισε κάθε προσπάθεια αντίδρασης των δυνάμεων της Βενεζουέλας. Ο ίδιος δήλωσε επί λέξει:

«Ποτέ δεν εκτόξευσαν τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινεζικούς πυραύλους και δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ούτε έναν. Μπήκαμε μέσα, πάταγαν κουμπιά και τίποτα δεν λειτουργούσε. Ήταν όλοι έτοιμοι για εμάς».

 

Ο Τραμπ σχολίασε στη «New York Post» για το συγκεκριμένο όπλο όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές που θέλουν την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν να έχει αγοράσει ένα όπλο παλμικής ενέργειας. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτού του είδους η τεχνολογία προκάλεσε το λεγόμενο «σύνδρομο της Αβάνας» στο παρελθόν.

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες, οι μαρτυρίες από το πεδίο της επιχείρησης στη Βενεζουέλα είναι σοκαριστικές. Οι ένοπλοι φρουροί του Νικολάς Μαδούρο περιέγραψαν πώς εξουδετερώθηκαν ακαριαία, παρουσιάζοντας αιμορραγία από τη μύτη και κάνοντας εμετό με αίμα

Μαδούρο
Ο συλληφθείς Πρόεδρος της Βενεζουέλας / REUTERS / Φωτογραφία Adam Gray

Οι μαρτυρίες για το όπλο 

Ένα μέλος της προσωπικής φρουράς του Νικολάς Μαδούρο περιέγραψε τις στιγμές του πανικού, λέγοντας ότι ξαφνικά όλα τα συστήματα ραντάρ απενεργοποιήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Το επόμενο πράγμα που είδαν ήταν πολλά drones, να πετούν πάνω από τις θέσεις τους. Δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν μόλις οκτώ ελικόπτερα, που μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

Τότε το «The Discombobulator» στράφηκε απευθείας κατά της φρουράς του Μαδούρο.

Σε κάποιο σημείο, εκτόξευσαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα. Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε όρθιοι ύστερα από αυτό το υπερηχητικό όπλο ή ό,τι άλλο ήταν», δήλωσε μάρτυρας.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες
Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες / Photo by: XNY/STAR MAX/IPx 2026

Ο Μαδούρο στις φυλακές του Μπρούκλιν

Ο έκπτωτος Πρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν, όπου περιμένει τη δίκη του για κατηγορίες ναρκωτρομοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, η άλλοτε αντιπρόεδρος του 63χρονου Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες, που εκτελεί χρέη μεταβατικής ηγέτιδας της Βενεζουέλας, απέσπασε τα εύσημα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε: «Έχουμε μία εξαιρετική σχέση με τη νέα Πρόεδρο. Είναι υπέροχη».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
214
130
92
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οργή στις ΗΠΑ: Συνελήφθη 2χρονο κοριτσάκι και πατέρας για παράνομη μετανάστευση στη Μινεσότα – «Αδιανόητη αθλιότητα»
Ο πατέρας της 2χρονης που βρίσκεται υπό κράτηση, με καταγωγή από τον Ισημερινό, έχει εκκρεμή αίτηση ασύλου και δεν έχει εκδοθεί οριστική εντολή απέλασης
Ένας αστυνομικός σημαδεύει με όπλο ένα σπίτι κατά τη διάρκεια επιδρομής της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σεντ Πολ της Μινεσότα
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη» η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης
Ιρανός στρατηγός υπογράμμισε ότι οι Φρουροί και το ιρανικό κράτος είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν άμεσα κάθε εντολή της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας
Εκτόξευση ιρανικού πυραύλου στον Κόλπο
Χωρίς ρεύμα 1,2 εκατ. σπίτια στο Κίεβο από ρωσική επίθεση - Στους μείον 10 η θερμοκρασία
Η Μόσχα πραγματοποίησε τις επιθέσεις την ώρα που τριμερείς συνομιλίες συνεχίζονταν για δεύτερη ημέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ
Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι στο Κίεβο 8
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Στους -46 βαθμούς η θερμοκρασία – 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο - Οι πολίτες άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ - Ο πάγος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις υποδομές
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ
13
Αμερικανική επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί
Από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περίπου 30 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 110 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό
Το πλοίο που χτυπήθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό
Newsit logo
Newsit logo