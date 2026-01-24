«The Discombobulator»: Ο Τραμπ αποκαλύπτει τον μυστικό «Αποσυντονιστή» που χρησιμοποιήθηκε για να συλληφθεί ο Μαδούρο

Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για να περάσουν χειροπέδες στον Νικολάς Μαδούρο αποκαλύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο (24.01.2026) στη «New York Post», Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι το νέο μυστικό όπλο «The Discombobulator» (σ.σ. «Ο Αποσυντονιστής») ήταν καθοριστικής σημασίας για την αμερικανική επιδρομή στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Μιλώντας στη «New York Post», ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει για πρώτη φορά στον «The Discombobulator» ως έναν εξοπλισμό καθοριστικής σημασίας για να στεφθεί με επιτυχία η στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με κατηγορίες για εμπορία ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι αυτό το μυστηριώδες όπλο αχρήστευσε τον εξοπλισμό του εχθρού όταν τα αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στο Καράκας για να συλλάβουν τον ηγέτη της χώρας και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, χωρίς να χαθεί ούτε μία αμερικανική ζωή.

«The Discombobulator, δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα το ήθελα πολύ», επιβεβαιώνοντας έτσι τη χρήση του στην επιχείρηση.

Το μυστικό όπλο «The Discombobulator» εν δράσει στη Βενεζουέλα

Πάντως, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η τεχνολογία αυτή εμπόδισε κάθε προσπάθεια αντίδρασης των δυνάμεων της Βενεζουέλας. Ο ίδιος δήλωσε επί λέξει:

«Ποτέ δεν εκτόξευσαν τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινεζικούς πυραύλους και δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ούτε έναν. Μπήκαμε μέσα, πάταγαν κουμπιά και τίποτα δεν λειτουργούσε. Ήταν όλοι έτοιμοι για εμάς».

Ο Τραμπ σχολίασε στη «New York Post» για το συγκεκριμένο όπλο όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές που θέλουν την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν να έχει αγοράσει ένα όπλο παλμικής ενέργειας. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτού του είδους η τεχνολογία προκάλεσε το λεγόμενο «σύνδρομο της Αβάνας» στο παρελθόν.

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες, οι μαρτυρίες από το πεδίο της επιχείρησης στη Βενεζουέλα είναι σοκαριστικές. Οι ένοπλοι φρουροί του Νικολάς Μαδούρο περιέγραψαν πώς εξουδετερώθηκαν ακαριαία, παρουσιάζοντας αιμορραγία από τη μύτη και κάνοντας εμετό με αίμα…

Οι μαρτυρίες για το όπλο

Ένα μέλος της προσωπικής φρουράς του Νικολάς Μαδούρο περιέγραψε τις στιγμές του πανικού, λέγοντας ότι ξαφνικά όλα τα συστήματα ραντάρ απενεργοποιήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Το επόμενο πράγμα που είδαν ήταν πολλά drones, να πετούν πάνω από τις θέσεις τους. Δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν μόλις οκτώ ελικόπτερα, που μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

Τότε το «The Discombobulator» στράφηκε απευθείας κατά της φρουράς του Μαδούρο.

Σε κάποιο σημείο, εκτόξευσαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα. Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε όρθιοι ύστερα από αυτό το υπερηχητικό όπλο ή ό,τι άλλο ήταν», δήλωσε μάρτυρας.

Ο Μαδούρο στις φυλακές του Μπρούκλιν

Ο έκπτωτος Πρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν, όπου περιμένει τη δίκη του για κατηγορίες ναρκωτρομοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, η άλλοτε αντιπρόεδρος του 63χρονου Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες, που εκτελεί χρέη μεταβατικής ηγέτιδας της Βενεζουέλας, απέσπασε τα εύσημα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε: «Έχουμε μία εξαιρετική σχέση με τη νέα Πρόεδρο. Είναι υπέροχη».