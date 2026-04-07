The Times: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται χωρίς τις αισθήσεις εδώ και εβδομάδες – Δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει

Είναι η πρώτη φορά που δίνονται στη δημοσιότητα πληροφορίες για την τοποθεσία του νέου ανώτατου ηγέτη
Μοτζταμπά Χαμενεΐ
WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/File Photo

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, που διαδέχτηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ στην ηγεσία του τόπου. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των The Times, το οποίο επικαλείται διπλωματικό υπόμνημα βασισμένο σε αμερικανικές και ισραηλινές πληροφορίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των The Times, ο 56χρονος κληρικός, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να τραυματίστηκε στην επίθεση όπου σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και πλέον νοσηλεύεται στην ιερή πόλη του Ιράν, Κομ, και πλέον βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Το υπόμνημα αναφέρει ότι είναι χωρίς τις αισθήσεις του και δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η Κομ, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό κέντρο για το σιιτικό Ισλάμ και θεωρείται η «πνευματική πρωτεύουσα» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που δίνονται στη δημοσιότητα πληροφορίες για την τοποθεσία του νέου ανώτατου ηγέτη.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο, το οποίο φέρεται να έχει διανεμηθεί σε συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Η ταφή του Αλί Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στην πόλη Κομ βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την ταφή του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου. Πληροφορίες κάνουν λόγο και κατασκευή μαυσωλείου με περισσότερους από έναν τάφους, στοιχείο που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να συνδέεται με την κατάσταση της υγείας του γιου και διαδόχου του.

Οι ιρανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ο νεότερος Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, στη μητέρα του, στη σύζυγό του και σε έναν από τους γιους του. Ωστόσο, επιμένουν ότι έχει τραυματιστεί ελαφρά, αν και από την έναρξη του πολέμου ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. 

Κόσμος
