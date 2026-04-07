Επίδειξη δύναμης από τις ΗΠΑ μετά το τελεσίγραφο Τραμπ: Έχουμε χτυπήσει ως τώρα 13.000 στόχους στο Ιράν και 155 πλοία

Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν

Δυο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου έχουν τη βάση τους ξένοι «σύμβουλοι», οι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε χθες Δευτέρα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ώρες νωρίτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους που κατευθύνονταν στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας.

Το Ιράκ έχει συρθεί σ’ έναν πόλεμο που ήθελε να αποφύγει οπωσδήποτε, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους κοινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη επιτίθενται εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο ιρακινό έδαφος και υφίστανται αεροπορικά πλήγματα αποδιδόμενα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.