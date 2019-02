Ένα video που έφερε στο φως της δημοσιότητας το ιαπωνικό κανάλι TBS-JNN αποκαλύπτει κάτι που λίγο έως πολύ γνωρίζαμε: ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι… θεριακλής. Και ταξίδι από τη Βόρεια Κορέα έως το Βιετνάμ χωρίς τσιγάρο, δεν θα μπορούσε να κάνει.

Δεν είναι και λίγος ο χρόνος που χρειάστηκε για να καλύψει με το ιδιωτικό του τρένο την απόσταση από την Πιονγκγιάνγκ έως το Ανόι: 70 ώρες ταξίδευε. Θα έμενε χωρίς τσιγάρο; Όχι είναι η απάντηση και υπάρχουν και… ντοκουμέντα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε η στάση να γίνει στην Κίνα, στο σταθμό της Νανίνγκ για την ακρίβεια. Η κάμερα του ιαπωνικού καναλιού τον «έπιασε» να ανάβει το τσιγάρο του και να μιλάει με τους συνεργάτες του, ενώ η αδερφή του (από τους πιο στενούς του συνεργάτες που ήταν παρούσα και στην πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ στη Σιγκαπούρη πέρυσι), εμφανίζεται στο βίντεο με ένα τασάκι στα χέρια για να… τινάξει τη στάχτη του ο Κιμ!

Με το θωρακισμένο τρένο του (σ.σ. ανήκει στην οικογένειά του από την εποχή που ηγέτης στη Βόρεια Κορέα ήταν ο πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ιλ), ο Κιμ Γιονγκ Ουν κάλυψε απόσταση 4.000 χιλιομέτρων. Χρειάστηκε σχεδόν τρεις μέρες αφού το θωρακισμένο τρένο μπορεί να κινείται με μόλις 38 χιλιόμετρα την ώρα!

It’s got up to 21 fortified luxury carriages with plush, pink armchairs.

