Ντόναλντ Τραμπ: «Θέλω σήμερα κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – Αν δεν πάει καλά η συνάντηση θα φύγω»

Με κομμένη την ανάσα περιμένει ο πλανήτης την συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζονται αισιόδοξοι για την έκβαση της συνάντησης, ο καθένας για τους δικούς του λόγους ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως θέλει να δει γρήγορα μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και μάλιστα ακόμη και σήμερα.

Στο νέο βίντεο από την συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντά σχετικά με το τι θα θεωρηθεί επιτυχία της σημερινής συνόδου κορυφής.

«Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι οριστικό. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να δω κατάπαυση του πυρός. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω, αλλά θα συμμετάσχει στη διαδικασία, προφανώς, όπως και ο Ζελένσκι, αλλά θέλω να δω γρήγορα κατάπαυση του πυρός. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, αλλά δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν γίνει σήμερα. Όλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα, αλλά εγώ απλά λέω ότι θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Είμαι εδώ για να σταματήσω τους σκοτωμούς. Speaking aboard Air Force One en route to Alaska, US President Donald Trump said he wants to see a ceasefire in Ukraine "rapidly" and warned he "won't be happy" if an agreement is not reached during Friday's talks with Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/0x7vvXHG01 — Orbital News (@orbital_news_) August 15, 2025 Ξέρετε, δεν δίνουμε χρήματα. Εμείς βγάζουμε χρήματα. Αυτοί αγοράζουν τα όπλα μας, εμείς τα στέλνουμε στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ μας στέλνει μεγάλα, όμορφα επιταγή. Αλλά αυτό δεν με νοιάζει… Αυτό που με νοιάζει είναι ότι την περασμένη εβδομάδα έχασαν 7011 ανθρώπους, σχεδόν όλοι στρατιώτες. 36 άνθρωποι σε μια πόλη που χτυπήθηκε από πύραυλο. Πάνω από 7.000 στρατιώτες. Είναι τρελό». «Θα φύγω αν δεν πάει καλά» «Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά και αν δεν πάει, θα γυρίσω σπίτι πολύ γρήγορα», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News μέσα από AIR FORCE 1.

“I think it’s going to work out very well and if it doesn’t, I’m going to head back home real fast.”



EXCLUSIVE: President Trump sits down with Bret Baier as he travels to Alaska for a high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin. Catch more of the interview tonight… pic.twitter.com/ES0oSkFb9V — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι συνεχίζει να “σκοτώνει” στη χώρα του και πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά η προσπάθειά της να επιδείξει ισχύ εξαπολύοντας μια νέα επίθεση στα ανατολικά απέτυχε.

“Την ημέρα των διαπραγματεύσεων, ακόμη σκοτώνουν ανθρώπους. Και αυτό λέει πολλά”, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στην καθημερινή του ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι παρά τη συνάντηση αυτή, δεν υπάρχει “κανένα σημάδι” ότι η Μόσχα σκοπεύει να σταματήσει την εισβολή της. “Ο πόλεμος συνεχίζεται.

Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εντολή, ούτε καμιά ένδειξη ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο”, πρόσθεσε.

«Με μαχητική διάθεση» ο Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι “μαχητική”, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

Θετική η Μόσχα σε τριμερής συνάντηση αν «όλα πάνε καλά» στην Αλάσκα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν “τουλάχιστον 6 με 7 ώρες” συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

“Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν κατά την αποβίβαση του Ρώσου προέδρου από το αεροπλάνο του λέει το Κρεμλίνο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φτάνει αεροπορικώς στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος και ταξιδεύει με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος για το σημείο συνάντησης της συνόδου κορυφής.

Οι Γερμανοί πολίτες αμφιβάλλουν ότι ο Τραμπ θα υποστηρίξει την Ουκρανία

Η πλειοψηφία των Γερμανών αμφιβάλλει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποστηρίξει σαφώς την Ουκρανία κατά την αποψινή συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο και θεωρεί ότι το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα βρίσκεται στην ρωσική πλευρά, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Σε έρευνα του Ινστιτούτου Civey για λογαριασμό της τηλεόρασης WELT, το 63% των ερωτηθέντων εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με το εάν στην σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπερασπιστεί ξεκάθαρα την Ουκρανία έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν και μόνο το 14% δηλώνει βεβαιότητα για αυτό. Το 23% δηλώνει αναποφάσιστο σε σχέση με τις προθέσεις του προέδρου Τραμπ.

Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει επίσης ότι η διαπραγματευτική ισχύς στις συνομιλίες βρίσκεται στην πλευρά του Ρώσου προέδρου και μόνο το 15% πιστεύει στην διαπραγματευτική ισχύ του προέδρου Τραμπ, ενώ αναποφάσιστο εμφανίζεται το 30%.