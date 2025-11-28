Θερμή υποδοχή του πάπα Λέοντα στην Κωνσταντινούπολη – Στις 14:30 η κοινή προσευχή με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Με ζητωκραυγές «Papa Leo» και «Viva il Papa» υποθέχτηκαν τον πάπα Λέων ΙΔ΄ την Παρασκευή (28.11.2025) στην Κωνσταντινούπολη, στην πρώτη πλήρη ημέρα της επίσκεψής του στην Τουρκία, από τη μικρή καθολική κοινότητα της χώρας.

Μια σπάνια έκφραση ενθουσιασμού στην Κωνσταντινούπολη, που δίνει το στίγμα της επίσκεψης του πάπα Λέωντα, σχεδιασμένης ως σημαντικό βήμα για την προσέγγιση των χριστιανών και την υπεράσπιση των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Στις 14:30 ώρα Ελλάδας, θα συναντήσει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για κοινή οικουμενική προσευχή στην Ιζνίκ, την αρχαία Νίκαια, στο σημείο όπου πριν από 1700 χρόνια πραγματοποιήθηκε η πρώτη οικουμενική σύνοδος.

Μια επίσκεψη αφιερωμένη στις κοινές ρίζες της χριστιανικής πίστης

Στην Κωνσταντινούπολη, ενώπιον του κλήρου που είχε συγκεντρωθεί στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος, ο Λέων ΙΔ΄ επανέφερε στο επίκεντρο της ομιλίας του τον κεντρικό σκοπό της επίσκεψής του: να επιστρέψει στον τόπο όπου διαμορφώθηκε ένα βασικό κομμάτι της χριστιανικής ιστορίας. Ο πάπας υπενθύμισε ότι φέτος συμπληρώνονται 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας, την καθοριστική συνέλευση του 325 μ.Χ. κατά την οποία οι επίσκοποι διατύπωσαν το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας, που εξακολουθούν να απαγγέλλουν εκατομμύρια πιστοί σε όλο τον κόσμο.

Το Σύμβολο αυτό, που γίνεται αποδεκτό από την Καθολική Εκκλησία, τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και τις περισσότερες ιστορικές Προτεσταντικές Εκκλησίες, παραμένει το ευρύτερα κοινό σημείο αναφοράς μέσα στη χριστιανοσύνη, παρά τους αιώνες δογματικών διαφορών. Για το Βατικανό, η τιμή προς τη Νίκαια σημαίνει «έμφαση σε αυτό που ενώνει και όχι σε αυτό που χωρίζει».

Η επετειακή τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Ιζνίκ, την αρχαία Νίκαια, περίπου 150 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Ο πάπας θα συνοδεύεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πνευματικό ηγέτη των απανταχού Ορθοδόξων, προσδίδοντας στην εκδήλωση μια πρωτόγνωρη οικουμενική διάσταση, όπως γράφει η Independent.

Ένα μήνυμα ειρήνης που χαιρετίστηκε από την Άγκυρα

Με την άφιξή του την Πέμπτη, ο Λέων ΙΔ΄ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ένα μήνυμα ειρήνης και διαθρησκευτικού διαλόγου.

Για το Βατικανό, η επίσκεψη στην Τουρκία αποτελεί ευκαιρία να στηρίξει τις χριστιανικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές γύρω από τη θρησκευτική συνύπαρξη.

Επόμενος σταθμός: ένας βαθιά πληγωμένος Λίβανος

Μετά την Τουρκία, ο πάπας θα μεταβεί στον Λίβανο, μια χώρα βυθισμένη σε βαθιά κρίση, όπου επιδιώκει να προσφέρει ηθική στήριξη και παρηγοριά σε έναν εξαντλημένο πληθυσμό, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Στις 2 Δεκεμβρίου, θα προσευχηθεί σιωπηλά στο σημείο της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού, που προκάλεσε 218 θανάτους, περισσότερους από 6.000 τραυματισμούς και τεράστιες υλικές ζημιές.

Πέντε χρόνια μετά την τραγωδία, η έρευνα παραμένει στάσιμη και κανένας υπεύθυνος δεν έχει λογοδοτήσει, τροφοδοτώντας την οργή μιας κοινωνίας που βλέπει στο γεγονός αυτό το αποτέλεσμα δεκαετιών διαφθοράς και κρατικής αδιαφορίας. Πολλοί Λιβανέζοι ελπίζουν ότι η επίσκεψη του πάπα θα υπενθυμίσει πως «δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς αλήθεια και δικαιοσύνη».

Μια απουσία που προκαλεί αντιδράσεις στο νότιο Λίβανο

Ο ποντίφικας δεν θα επισκεφθεί ωστόσο τον νότιο Λίβανο, περιοχή που έχει πληγεί τόσο από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ όσο και από τις πρόσφατες ισραηλινές επιδρομές.

Πολλές τοπικές χριστιανικές ομάδες είχαν ζητήσει να μεταβεί στη συγκεκριμένη περιοχή, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να κυκλοφορήσουν σχετική αναφορά τις τελευταίες ημέρες — χωρίς αποτέλεσμα.