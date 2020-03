Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Πρίγκιπας Κάρολος! Η είδηση έσκασε σαν βόμβα και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του τονίζεται ότι: «Δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό από ποιον κόλλησε τον κορονοϊό ο Πρίγκιπας καθώς είχε τις τελευταίες εβδομάδες πολλές συναντήσεις στο πλαίσιο του ρόλου του». Ο Κάρολος είναι σε καραντίνα στο Κάστρο του Μπαλμόραλ και εμφανίζει ήπια συμπτώματα. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ακόμα ότι η Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα είναι αρνητική στο τεστ που υποβλήθηκε. Και οι δυο είναι σε απομόνωση.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ θεωρείται πολύ πιθανό ο 71χρονος Πρίγκιπας Κάρολος να κόλλησε τον κορονοϊό από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό καθώς συναντήθηκε μαζί του στις 10 Μαρτίου και λίγες ημέρες αργότερα ο Αλβέρτος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Prince Charles’s office says: “It is not possible to ascertain from whom the Prince caught the virus owing to the high number of engagements he carried out in his public role during recent weeks.”