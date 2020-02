Τέλος στο θρίλερ με το Boeing της Air Canada! Προσγειώθηκε στη Μαδρίτη

Το θρίλερ με το Boeing 767 στο οποίο επέβαιναν 128 επιβάτες ξεκίνησε δύο ώρες πριν όταν ο κυβερνήτης ζήτησε να επιστρέψει και να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Μαδρίτη και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Μπαράχας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα τμήμα του συστήματος προσγείωσης του αεροπλάνου έπεσε και μπήκε σε έναν από τους κινητήρες του, ενώ υπήρχε πρόβλημα και στον τροχό.

Από τοτε ξεκίνησε ένα θρίλερ με το αεροσκάφος να κάνει βόλτες πάνω από το αεροδρόμιο για δύο ώρες προσπαθώντας να αδειάσει καύσιμα ώστε να μπορέσει να προσγειωθεί. Τελικά τα κατάφερε με επιτυχία με τα πυροσβεστικά να είναι έτοιμα να επέμβουν, χωρίς ευτυχώς όμως να σημειωθεί φωτιά.

Σύμφωνα με την ΑΕΝΑ, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου 30 λεπτά με την απογείωση του αεροσκάφους και ζήτησε να του δώσουν διάδρομο για κατεπείγουσα προσγείωση. Η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο συνδικάτο των πιλότων της Ισπανίας ανέφερε ότι το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι ένα τμήμα του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους έπεσε και μπήκε σε έναν από τους κινητήρες του.

Δείτε live εικόνα από το αεροδρόμιο

Το μήνυμα του κυβερνήτη του αεροσκάφους συγκλονίζει, καθώς παρά το μεγάλο πρόβλημα αποδείχθηκε ”τέρας” ψυχραιμίας, καθώς δεν πανικόβαλε τους επιβάτες. «Αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο Μπαράχας και πρόκειται να φτάσουμε στην Μαδρίτη για να προσγειωθούμε, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με μία… με μία από τις ρόδες του αεροσκάφους κατά την απογείωση».

Κόβουν την ανάσα τα βίντεο που ανέβασε επιβάτης μέσα από το αεροπλάνο που παρουσίασε το πρόβλημα. Δείχνει στρατιωτικά αεροσκάφη να ακολουθούν το Boeing, ενώ έχει εικόνα και μέσα από την καμπίνα των επιβατών.

An Air Canada passenger flight from Madrid is circling over central Spain as it prepares for an emergency landing https://t.co/FFVEGDEC5X pic.twitter.com/InsuoUCol7

— Bloomberg Canada (@BloombergCA) February 3, 2020