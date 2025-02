Θρίλερ στη Γαλλία: 11χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή σε δάσος

Συγκλονίζει η υπόθεση που έρχεται από τη Γαλλία, με μία 11χρονη να βρίσκεται νεκρή σε δάσος λίγες ώρες από την εξαφάνισή της.

Τα ίχνη της Louise Lasalle χάθηκαν ενώ επέστρεφε στο σπίτι της από το σχολείο στην Essonne, στη βόρεια Γαλλία, λίγο πριν από τις 14:00 την Παρασκευή (07.02.25), σύμφωνα με την αστυνομία, με τους γονείς της ανήλικης να δηλώνουν αμέσως στις Αρχές την εξαφάνισή της.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, η 11χρονη βρέθηκε νεκρή σε δασώδη περιοχή.

Στις έρευνες συμμετείχαν περισσότεροι από 120 αστυνομικοί με εκπαιδευμένους σκύλους, ελικόπτερα και drones, σύμφωνα με τη Le Parisien.

«Με μεγάλη θλίψη μάθαμε ότι το σώμα της Λουίζ βρέθηκε άψυχο στο Bois des Templiers», έγραψε η αστυνομία σε σχετικό δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στο Facebook.

«Μόλις αναφέρθηκε η εξαφάνισή της, αναπτύχθηκαν όλα τα μέσα για να προσπαθήσουμε να την βρούμε».

Η Louise εντοπίστηκε τελευταία φορά σε μία διάβαση πεζών στην έξοδο της βόρειας γαλλικής πόλης, ακριβώς νότια του Παρισιού.

This is Louise Lasalle, from Essone in northern France.



She went missing on Friday after leaving André-Maurois middle school in Épinay-sur-Orge. Her slaughtered body was later found in nearby woodland.



Police have arrested a 23-year-old North African migrant, Rayane Ben Said. pic.twitter.com/dVp3ZHYx0i