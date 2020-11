Θρίλερ στο Ιράν: Δολοφονήθηκε ο κορυφαίος πυρηνικός επιστήμονας της χώρας;

Ένα μυστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Ιράν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη ο Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας Μόχσεν Φαχριζάντ, ο οποίος θεωρείται αρχιτέκτονας του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Την είδηση αναπαρήγαγε και το πρακτορείο Reuters, ενώ την μετέδωσαν αστραπιαία μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ και Ισραηλινοί δημοσιογράφοι.

#BREAKING: Mohsen Fakhrizadeh, Iranian top nuclear scientist and the man who is described as ‘father of the Iranian bomb’, has been assassinated east of Tehran;



Iran revolutionary guards commander says Iran will avenge killings of scientists as it has in the past pic.twitter.com/w5xf1XoGE8