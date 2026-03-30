Θρίλερ στον αέρα σε πτήση από Βραζιλία προς Ατλάντα: Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Σάο Πάολο – Πήρε φωτιά ο κινητήρας

Πτήση της Delta Air Lines από τη Βραζιλία με προορισμό την Ατλάντα πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου, μετά από πρόβλημα σε κινητήρα που προκάλεσε φωτιά.

Το Airbus A330-300 της πτήσης DL 104 από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας προς το διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, Hartsfield-Jackson επέστρεψε στο αεροδρόμιο λίγο μετά την απογείωση, έπειτα από μηχανικό πρόβλημα στον αριστερό κινητήρα, όπως ανέφερε η Delta στο Usa Today.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ακούγονται οι επιβάτες να ουρλιάζουν έντρομοι, ενώ φαίνονται φλόγες στον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους.

PASSENGERS SCREAM AS AIRBUS ENGINE FAILS AND BURSTS INTO FLAMES



FORCED TO RETURN TO SAO PAULO — Ongoing World (@ongoing_world) March 30, 2026

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 272 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό.

Τα αίτια του προβλήματος στον κινητήρα δεν έχουν γίνει άμεσα γνωστά. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ, παρέπεμψε για ερωτήσεις σχετικά με το αεροσκάφος στις αρμόδιες αρχές της Νότιας Αμερικής.