Θρήνος για 18χρονη! Τη σκότωσε το κινητό – Εξερράγη την ώρα που μιλούσε

Οι φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κινητό τηλέφωνο αποτυπώνουν το μέγεθος της έκρηξης που σκότωσε την Uma Oram στο σπίτι της στο Kheriakani της Ινδίας.

Το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης εξερράγη ξαφνικά ενώ το έβαλε να φορτίσει τη στιγμή που μιλούσε.

Από την έκρηξη έπεσε αναίσθητη και υπέστη τραύματα στο χέρι, το πόδι και τον λαιμό της. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

«Ενώ έμενε από μπαταρία, το έβαλε να φορτίσει ενώ μιλούσε» δήλωσε ο αδερφός της Durga Prasad Oram. «Εξερράγη η μπαταρία ξαφνικά. Πριν μπορέσουμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, η Uma έχασε τις αισθήσεις της. Πέθανε στο νοσοκομείο».

