Θύμα ερωτικής απάτης μία Ελληνίδα στην Τουρκία: Της έφαγε 60.000 ευρώ ο «Μουράτ από τον Λίβανο»

Νόμιζε ότι γνώρισε τον έρωτα στα μάτια ενός άνδρα που ζούσε στην Τουρκία, όμως η αλήθεια ήταν πιο δύσκολη για μια Ελληνίδα που έπεσε θύμα απάτης.

Η ερωτική απάτη που έζησε η γυναίκα της κόστισε 60.000 ευρώ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, με την Ελένη όπως ονομάζεται να την «πατάει» στο ταξίδι της να συναντήσει τον άνδρα που της είχε συστηθεί ως Μουράτ με καταγωγή από τον Λίβανο.

Με τον «Μουράτ» με τον οποίο είχε συνάψει ερωτική σχέση εδώ και κάποιους μήνες και η γυναίκα ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να τον επισκεφτεί, όταν την εξαπάτησε σε ανταλλακτήριο χρημάτων και της έδωσε 70.000 πλαστά δολάρια.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα στην καταγγελία της, «Ήμασταν μαζί για μήνες. Ήθελα να ανταλλάξω κάποια από τα χρήματά μου σε δολάρια. Εκείνος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Τον εμπιστεύτηκα και του έδωσα 60.000 ευρώ. Επέστρεψε με 70.000 δολάρια. Όταν, όμως, πήγα για να τα ανταλλάξω εκ νέου, μου είπαν ότι ήταν πλαστά», με κάμερα ασφαλείας να έχει καταγράψει το ζευγάρι στο ανταλλακτήριο.

İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.



Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi.



Η Ελληνίδα, δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια και έκανε καταγγελία στην τουρκική αστυνομία και εκεί μετά από έρευνες οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον «Μουράτ από τον Λίβανο» τον συνέλαβαν.

Όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας δεν είχε καμία σχέση με τον Λίβανο, αφού ήταν ο Ισμαήλ και είχε καταγωγή από το Χατάι της Τουρκίας που μάλιστα είχε πλούσιο βιογραφικό στην ανομία, καθώς σε βάρος του είχαν σχηματιστεί τουλάχιστον άλλες πέντε δικογραφίες για διάφορα αδικήματα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι τα χρήματα που έδωσε στην Ελληνίδα φίλη του ήταν πλαστά, ισχυρισμός που, όμως, δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του.