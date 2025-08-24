Κόσμος

Τι έδειξαν οι μετρήσεις ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ μετά την επίθεση ουκρανικού drone

95 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν πάνω από 12 και πλέον ρωσικές περιφέρειες την Κυριακή
Ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ
Ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ / REUTERS / Φωτογραφία Shamil Zhumatov

Τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον ρωσικό πυρηνικό σταθμό Κουρσκ έσπευσε να ελέγξει η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, μετά την επίθεση των Ουκρανών με drone.

Η επιδρομή του ουκρανικού drone προκάλεσε φωτιά, που κατασβέστηκε έπειτα από λίγη ώρα, σε βοηθητικό μετασχηματιστή στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, οδηγώντας στη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια έλεγξε τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

 

«Η επιτήρηση επιβεβαιώνει κανονικά επίπεδα ραδιενέργειας», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτηση στο X.

 

Αναχαιτίστηκαν 95 ουκρανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 95 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν πάνω από δώδεκα και πλέον ρωσικές περιφέρειες την Κυριακή (24.08.2025), ημέρα κατά την οποία η Ουκρανία γιορτάζει την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πυροδοτήθηκε κοντά στον σταθμό ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ζημιές σε βοηθητικό μετασχηματιστή και πτώση 50% της παραγωγικής ικανότητας του αντιδραστήρα αριθμός 3.

Φωτιά σε διυλιστήριο

Στο μεταξύ, η φωτιά που ξέσπασε στις 21 Αυγούστου στο διυλιστήριο στην πόλη Νοβοσαχτίνσκ της Ρωσίας έπειτα από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) μαίνεται την Κυριακή για τέταρτη ημέρα, όπως δήλωσε ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιοχής.

Το διυλιστήριο εκεί πουλάει καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και η ετήσια ικανότητά του φθάνει τα πέντε εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου ή περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.

Κόσμος
