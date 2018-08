Τι κάνει ο Τραμπ στις 05:00 το πρωί; Google-άρει τον εαυτό του και «τα παίρνει»

Φανταστείτε την εικόνα: ο Ντόναλντ Τραμπ ξυπνάει στις 05:00 τα ξημερώματα και το πρώτο πράγμα που (μάλλον) κάνει είναι να ανοίξει έναν browser για να ψάξει στη Google τι γράφεται για τον εαυτό του.

Και αυτό που του έβγαλε το αποτέλεσμα της αναζήτησης δεν του άρεσε καθόλου.

Επόμενη κίνηση να ανοίξει το twitter και να… στολίσει τους πάντες. Κυρίως, το CNN! Και φυσικά δεν μπορούσε να σταματήσει εκεί. Απείλησε και τη Google!

Tweet πρώτο: Τα αποτελέσματα αναζήτησης στη Google για το «Trump News» δείχνει δείχνουν / αναφέρουν μόνο τις ειδήσεις των Fake New Media. Με άλλα λόγια, τα έχουν εφοδιάσει έτσι ώστε σχεδόν όλες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ να είναι άσχημα για εμένα και για άλλους. Το Ψευδο-CNN ιδιαίτερα. Ρεπουμπλικανικά / Συντηρητικά και δίκαια ΜΜΕ έχουν αποκλειστεί. Παράνομο;

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of…

Tweet δεύτερο (η συνέχεια): Το 96% των αποτελεσμάτων για τις «Ειδήσεις Τραμπ» είναι από εθνικά αριστερά ΜΜΕ, πολύ επικίνδυνο. Η Google κι άλλοι καταπιέζουν τις φωνές των συντηρητικών, και κρύβουν πληροφορίες και ειδήσεις που είναι καλές. Ελέγχουν τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να δούμε. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα αντιμετωπιστεί.

….results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018