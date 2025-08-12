Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ζελένσκι – «Έτοιμη η Τουρκία να φιλοξενήσει συνάντηση κορυφής» ανακοίνωσε η Άγκυρα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα (12/08/2025) ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ζελένσκι ανακοίνωσε η τουρκική πλευρά, λίγες ημέρες (15/08/2025) πριν οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας διεξάγουν συνομιλίες για τον πόλεμο της Ουκρανίας στην Αλάσκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία Ζελένσκι και συζητήθηκαν διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Υπενθυμίζοντας ότι οι ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη με πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα, ο Ερντογάν εξέφρασε την ευχή του οι επόμενοι γύροι να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Επανέλαβε τη διάθεση αλλά και την ετοιμότητα της Άγκυρας να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής σε επίπεδο ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας επίσης ότι η δημιουργία ομάδων εργασίας για τις στρατιωτικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές πτυχές της διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Τουρκίας να υποστηρίξει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Η συνομιλία Ερντογάν -Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζονται να συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, την πρώτη δια ζώσης μεταξύ των δύο ανδρών από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν θα επικεντρωθεί στους τρόπους τερματισμού της ρωσικής κατοχής της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση στη Ρωσία και ζήτησε την υποστήριξη των Ευρωπαίων προς αυτήν την κατεύθυνση.