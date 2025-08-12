Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ζελένσκι – «Έτοιμη η Τουρκία να φιλοξενήσει συνάντηση κορυφής» ανακοίνωσε η Άγκυρα

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Τουρκίας να υποστηρίξει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ταγίπ Ερντογάν
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ταγίπ Ερντογάν/ Mustafa Kamaci/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα (12/08/2025) ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ζελένσκι ανακοίνωσε η τουρκική πλευρά, λίγες ημέρες (15/08/2025) πριν οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας διεξάγουν συνομιλίες για τον πόλεμο της Ουκρανίας στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία Ζελένσκι και συζητήθηκαν διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Υπενθυμίζοντας ότι οι ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη με πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα, ο Ερντογάν εξέφρασε την ευχή του οι επόμενοι γύροι να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Επανέλαβε τη διάθεση αλλά και την ετοιμότητα της Άγκυρας να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής σε επίπεδο ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας επίσης ότι η δημιουργία ομάδων εργασίας για τις στρατιωτικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές πτυχές της διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία.

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Τουρκίας να υποστηρίξει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Η συνομιλία Ερντογάν -Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζονται να συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, την πρώτη δια ζώσης μεταξύ των δύο ανδρών από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.

Η συνάντηση ΤραμπΠούτιν θα επικεντρωθεί στους τρόπους τερματισμού της ρωσικής κατοχής της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση στη Ρωσία και ζήτησε την υποστήριξη των Ευρωπαίων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Financial Times: Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο – Η ιστορική «έκρηξη» κατασκευής εργοστασίων όπλων στην ΕΕ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στην Ευρώπη επεκτείνονται με πρωτοφανή ρυθμό, τριπλασιάζοντας την έκτασή τους και σηματοδοτώντας στροφή προς μια οικονομία πολέμου, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times
Εργοστάσιο της Rheinmetall με οπλισμούς 18
Η Γαλλία σε κατάσταση συναγερμού λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα – Θα διαρκέσει έως το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου
Σε κατάσταση συναγερμού, λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα, συνεχίζει να βρίσκεται η Γαλλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας,...
Καύσωνας
Newsit logo
Newsit logo