Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/9/25) ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στο Κατάρ.

Εμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν επίσης για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ιδίως μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

