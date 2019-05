Τηλεφωνική επικοινωνία Πενς – Γκουαϊδό – «Ο Μαδούρο πρέπει να φύγει»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι συζήτησε χθες Τετάρτη με τον πρόεδρο της εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό και απαίτησε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία.

«Μίλησα με τον θαρραλέο μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό στο τηλέφωνο σήμερα [σ.σ. χθες Τετάρτη]» ανέφερε ο Πενς σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. «Του είπα ότι η Αμερική θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Βενεζουέλας ώσπου να αποκατασταθεί η ελευθερία! Ο λαός της Βενεζουέλας υποφέρει λόγω της δικτατορίας και της καταπίεσης. Ο Νικολάς Μαδούρο πρέπει να φύγει», πρόσθεσε.

Spoke with courageous Interim President @Jguaido of Venezuela by phone today. Told him America will continue to stand with Venezuela until freedom is restored! The people of Venezuela are suffering under dictatorship and oppression. Nicolas Maduro must go. #VenezuelaLibre

— Vice President Mike Pence (@VP) May 29, 2019