Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μόλις αναχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ

«Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά το τέλος της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρει δημοσίευμα των «Times» του Λονδίνου, το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025).

Σύμφωνα με τους «Times», ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο (20 και 21 Σεπτεμβρίου), μετά την ολοκλήρωση της «ιστορικής» επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται πως, η επίσκεψη Τραμπ έχει χαρακτηριστεί «ιστορική», καθώς πρώτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέπτεται τη Βρετανία για δεύτερη φορά στη διάρκεια της θητείας του.

Η Ουάσινγκτον αντιτίθεται σθεναρά στην επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης και ο Τραμπ έχει προηγουμένως προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί ως επιβράβευση της Χαμάς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να προχωρήσει με την απόφαση πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, αναφέρεται στο δημοσίευμα των «Times». Η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που αναμένεται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη στη συνέλευση.

Αντιθέτως, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που συνοδεύει τον Τραμπ στην επίσκεψή του στο Λονδίνο, εξέφρασε αυτή την εβδομάδα τη στήριξή του προς το Ισραήλ και δήλωσε ότι η επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος θα καθιστούσε λιγότερο πιθανή την ειρήνη.

«Στην πραγματικότητα, αυτό καθιστά τις διαπραγματεύσεις πιο δύσκολες… επειδή δίνει θάρρος σε αυτές τις ομάδες (σ.σ. τη Χαμάς)», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι θα υπάρξει «αντίδραση από το Ισραήλ σε τέτοιες κινήσεις», σχόλια που θεωρήθηκαν ως αναφορά στην πιθανότητα το Ισραήλ να επιχειρήσει την προσάρτηση κατεχόμενων περιοχών της Δυτικής Όχθης.

Τον Ιούλιο, ο Στάρμερ παρουσίασε τα σχέδια του Λονδίνου για αναγνώριση της Παλαιστίνης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας της βρετανικής κυβέρνησης για την επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα.

Δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, εκτός αν το Ισραήλ προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, δεσμευτεί σε λύση δύο κρατών και καταστήσει σαφές ότι δεν θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δεδομένης της αντίθεσης του Ισραήλ σε αυτούς τους όρους, τα σχόλιά του σημαίνουν ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Σύμφωνα με τους «Times», υπάρχουν αυξανόμενες πιέσεις από το Εργατικό Κόμμα – το 33% του υπουργικού συμβουλίου έχει ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό για την αναγνώριση. Περισσότεροι από 130 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή με την οποία στηρίζουν.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι «αυτή είναι η στιγμή να δράσουμε» επειδή η κατάσταση στη Γάζα καθιστά την ανάγκη για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «πιο επιτακτική από ποτέ».