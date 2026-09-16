Γάζα: Έφτασαν τους 20 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Δεκάδες οι αγνοούμενοι

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας στη Γάζα με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 20.

Μεταξύ των νεκρών στη Γάζα είναι και 5 παιδιά, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι. Η πολυκατοικία που κατέρρευσε είχε υποστεί πολλές ζημιές από ισραηλινά πλήγματα.

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Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας που λειτουργεί ως υπηρεσία διάσωσης υπό τη Χαμάς, που ασκεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε ότι «20 πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε (…) Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε παιδιά, και δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια».

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων και Πληροφοριών (WAFA) επικαλούμενο ομάδες διάσωσης στη Γάζα, ανέφερε ότι το 6ώρο κτήριο κατέρρευσε πάνω στους ενοίκους του και στις σκηνές για τους εκτοπισμένους που είχαν στηθεί δίπλα του.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 60 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκτοπισμένοι, και είχε υποστεί ζημιές και ρωγμές ως αποτέλεσμα των ισραηλινών βομβαρδισμών.

A building collapsed in Gaza City on Wednesday, killing several members of displaced families living in the edifice that was damaged by strikes early in the war. Children and women were among the victims.



Emergency services and others rushed to the scene to rescue people from… pic.twitter.com/N2sAFEC7r4 — The Associated Press (@AP) September 16, 2026

Να σημειωθεί ότι οι ομάδες διάσωσης που βρίσκονται στην περιοχή διαθέτουν περιορισμένο εξοπλισμό για να φτάσουν στους παγιδευμένους και ότι ένα παιδί παρέμεινε κάτω από τα ερείπια για περισσότερο από μία ώρα.