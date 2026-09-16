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Άγρια δολοφονία στην Πορτογαλία: Ζευγάρι Γάλλων βρέθηκε νεκρό σε δεξαμενή – Συνελήφθη ο 45χρονος επιστάτης

Ο ύποπτος φέρεται να προσπάθησε να επιταχύνει την αποσύνθεση των πτωμάτων με χημικές ουσίες, πριν τα ρίξει στη δεξαμενή
Αστυνομία στην Πορτογαλία
Αστυνομία στην Πορτογαλία / Photo by: Julian Stratenschulte/picture-alliance/dpa/AP Images
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Φρίκη προκαλεί η άγρια δολοφονία ζευγαριού Γάλλων συνταξιούχων από τον επιστάτη τους στην Πορτογαλία, ο οποίος, αφού τους ξυλοκόπησε, πέταξε τις σορούς τους στη δεξαμενή νερού του κτήματος. Μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να επιταχύνει την αποσύνθεση των σορών χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες.

Ένας 79χρονος Γάλλος και η 62χρονη σύντροφός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους κοντά στο Λάγκος, στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσε η πορτογαλική δικαστική αστυνομία. Ο επιστάτης τους, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τη διπλή δολοφονία, συνελήφθη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Ζαν-Μαρί Γκρενιέ, πρώην πρωταθλητής αγώνων ράλι και επιχειρηματίας στον τομέα της υγείας και η σύντροφός του Μιλένα, δέχθηκαν αρχικά επίθεση με αντικείμενο που προκάλεσε θανατηφόρα τραύματα. Στη συνέχεια, οι σοροί τους μεταφέρθηκαν σε δεξαμενή νερού στο κτήμα.


Ο ύποπτος φέρεται επίσης να προσπάθησε να επιταχύνει την αποσύνθεση των πτωμάτων χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες, πριν τα ρίξει στη δεξαμενή νερού.

Ο 45χρονος, βραζιλιάνικης καταγωγής, χωρίς γνωστό ποινικό παρελθόν, εργαζόταν ως φύλακας για το ζευγάρι εδώ και περίπου επτά χρόνια.

Συνελήφθη το Σάββατο (12.09.2026) κοντά στην κατοικία. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεγάλο χρηματικό ποσό και αντικείμενα αξίας που, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανότατα ανήκαν στα θύματα.

Τα κίνητρα του εγκλήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Το ζευγάρι ζούσε στην Πορτογαλία εδώ και περίπου 20 χρόνια.

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