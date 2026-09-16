Κόσμος

Η Φον ντερ Λάιεν τίμησε τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που σκοτώθηκαν στην Ελλάδα στις πυρκαγιές – «Πέθαναν ως ήρωες»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της
REUTERS
REUTERS/Yves Herman
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Στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών κοντά στην Ψάθα, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», είπε η φον ντερ Λάιεν, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.

(To σχετικό απόσπασμα στο 25ο λεπτό)

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο Ρούνι Κίνταλ (Rune Kyndal), ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα και, ενώ επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα, αποφάσισε να παραμείνει, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στην κορύφωσή της. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρούνι Κίνταλ έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα μαζί με τον Έλληνα πιλότο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της. Η φον ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους αδελφούς του στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους.

Μετά την αναφορά της προέδρου της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους.

Η μοιραία σύγκρουση

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, ενώ τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

Βίντεο από το δυστύχημα έχει καταγράψει τα δύο ελικόπτερα να πλησιάζουν μέχρι τη στιγμή κατά την οποία σημειώνεται η σύγκρουση των ελίκων τους. Αμέσως μετά, το ένα ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέπεσε σε χαράδρα.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Ελληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τραυματίστηκαν ο Βρετανός πιλότος και ο Ελληνας μεταφραστής.

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