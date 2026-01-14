Συμβαίνει τώρα:
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία σύλληψης του ηθοποιού που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 11χρονων δίδυμων αγοριών

«Φρικτά ψέματα» απαντά ο ηθοποιός και σκηνοθέτης που παραδόθηκε στις Αρχές
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τίμοθι Μπάσφιλντ
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τίμοθι Μπάσφιλντ / AP Photo / Chris Pizzello, File

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, αφότου παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τίμοθι Μπάσφιλντ παραδόθηκε στις Αρχές του Νέου Μεξικού, τέσσερις ημέρες αφότου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του για σεξουαλική κακοποίηση δύο 11χρονων αγοριών.

Ο Μπάσφιλντ, γνωστός από τη σειρά «The West Wing» αντιμετοπίζει δύο κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιού, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης. «Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραδόθηκε στο Metro Detention Center και θα κρατηθεί βάσει του εντάλματός του», δήλωσε ο Γκίλμπερτ Γκαλέγκος.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, οι καταγγελίες αφορούν δύο 11χρονα δίδυμα αγόρια, τα οποία γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady» του Fox, όπου συμμετείχε ως σκηνοθέτης από τη δεύτερη σεζόν, η οποία προβλήθηκε το 2022.

Η έρευνα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού ειδοποίησε την αστυνομία για ενδεχόμενη σεξουαλική κακοποίηση.

«Φρικτά ψέματα» απαντά ο ηθοποιός και σκηνοθέτης

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο Μπάσφιλντ εμφανίστηκε σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, όπου αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. «Έλαβα το τηλεφώνημα το βράδυ της Παρασκευής, χρειάστηκε να προσλάβω δικηγόρο. Το Σάββατο μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα 2.000 μίλια μέχρι το Αλμπουκέρκι. Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα – είναι φρικτά», ανέφερε, προσθέτοντας:

«Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια και θα το παλέψω. Θα δικαιωθώ, το ξέρω, γιατί όλα αυτά είναι λάθος και ψευδή».

