Την έσφαξε μετά τη γέννηση της κόρης τους – Η αρρωστημένη φαντασίωση του χρυσού κληρονόμου

Ο εκατομμυριούχος σύντροφός της την έσφαξε και στράγγιξε το αίμα της, κάνοντας πραγματικότητα τις αρρωστημένες φαντασιώσεις που περιέγραφε στο ανατριχιαστικό μυθιστόρημά του.

Το ανατριχιαστικό μυθιστόρημά του Syndrome του 2010 ξεκινούσε με ένα ερώτημα. «Αν αγαπούσες να προκαλείς κακό, τι θα έκανες;». Έκλεινε με μια επισήμανση. «Στο τέλος, όλοι γινόμαστε τέρατα». Με αυτή τη σκέψη προχώρησε στο ανατριχιαστικό έγκλημά του.

Blake Leibel gets life in prison after his girlfriend’s murder that mirrored the plot of his graphic novel. https://t.co/hO3ehyGD7e pic.twitter.com/zspeIBn1A7 — Inside Edition (@InsideEdition) June 28, 2018

Ακόμα και πριν την επιτυχία του μυθιστορήματος ήταν ευκατάστατος. Τα χρήματα δεν αποτελούσαν πρόβλημα στη ζωή του. Ζούσε με ένα μηνιαίο επίδομα 18.000 δολαρίων πριν κληρονομήσει τη μητέρα του.

Ο πατέρας του Lorne ήταν εξέχων μεγιστάνας και πρώην Ολυμπιονίκης που έφτασε στον Καναδά. Η μητέρα του Eleanor ήταν κληρονόμος της επιτυχημένης εταιρείας πλαστικών της οικογένειάς της.

O Blake ήθελε να μπει στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Είχε γράψει κόμικ και ήθελε να διεισδύσει στο Χόλιγουντ ως σκηνοθέτης. Είχε δουλέψει στην κωμωδία Spaceballs αλλά δεν είχε καταφέρει να εδραιωθεί. Παρέμενε στη σκιά της οικογένειάς του.

New post (Tycoon’s son Blake Leibel who scalped new mum lover and drained her body of blood is caged for life) has been published on Best of Borneo Island – https://t.co/LfsW73w8qw pic.twitter.com/p8huhS7v6h — Borneo Sights (@BorneoSights) June 28, 2018

Είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του και μετά τον χωρισμό του δεν άργησε να κάνει το επόμενο βήμα. Ερωτεύτηκε, αρραβωνιάστηκε και ετοιμαζόταν να ξαναπαντρευτεί. Ήταν τον Μάιο του 2016 που ζούσε στο Λος Άντζελες με την Ουκρανή αρραβωνιαστικιά του Lana Kasian. Είχαν αποκτήσει την κορούλα της Diana.

H 30χρονη είχε πολύ πιο ταπεινό υπόβαθρο. Είχε δουλέψει σκληρά στην Ουκρανία για το πτυχίο Νομικής και πήγε στις ΗΠΑ με ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. Ήταν αποφασισμένη να τα καταφέρει. Είχε εργαστεί ως διερμηνέας και μοντέλο πριν ερωτευτεί τον Blake.

Ήταν ενθουσιασμένη που ήταν έγκυος και η μητέρα της Olga είχε πετάξει από τη Ρωσία για να είναι εκεί για τη γέννηση. Ζούσε σε ένα διαμέρισμα κοντά και για λίγες μέρες έμεινε και η Lana μαζί της.

Toronto torture killer Blake Leibel sentenced to life without parole https://t.co/pr62IbGP9Q pic.twitter.com/nIWxY4GPGY — Ottawa Sun (@ottawasuncom) June 28, 2018

Βασανιστήρια και έγκλημα φρίκης

Από τη γέννηση της κορούλας τους, ο Blake είχε αλλάξει συμπεριφορά. Εκείνη πίστευε ότι ήταν φυσικό για ένα μωράκι να αλλάζει τη ζωή τους. Στις 24 Μαΐου η μητέρα της Lana, Olga, ανησύχησε που δεν της απαντούσε στα μηνύματά της και κάλεσε τις αρχές. Όταν δεν απάντησε κανείς, έφυγαν. Ήταν πεπεισμένη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στάθηκε έξω από το διαμέρισμά τους και κάλεσε τον Blake που στεκόταν στο παράθυρο. Απλά τράβηξε τις κουρτίνες και έφυγε. Η Olga ήταν απελπισμένη.

Στις 26 Μαΐου ζήτησε βοήθεια από φίλο της για να καλέσει ξανά τις αρχές. Οι αστυνομικοί επέστρεψαν και έκαναν τελικά έφοδο στο διαμέρισμα. O Blake είχε μπλοκάρει την πόρτα με έπιπλα. Όταν τελικά μπήκαν, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα φριχτό θέαμα. Υπήρχε αίμα παντού και διάσπαρτα κομμάτια σάρκας παντού. Όταν μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα τον βρήκαν να είναι ξαπλωμένος δίπλα στο γυμνό πτώμα της Lana που είχε καλύψει με μια κουβέρτα του Mickey Mouse.

Horror Writer Blake Leibel Sentenced to Life For Torturing and Killing His Girlfriend https://t.co/GiQU0S2v9f pic.twitter.com/RbhvD42Q7g — Culture World (@CultureWrld) June 26, 2018

Δίπλα υπήρχε μια ματωμένη λεπίδα ξυραφιού και ένα μαχαίρι. Της είχε ξεριζώσει το σκαλπ, της είχε κόψει το δεξί αυτί και κομμάτια του προσώπου της, αφήνοντας εκτεθειμένους μύες και οστά. Στο υπόγειο βρήκαν 11 σακούλες σκουπιδιών με ματωμένα σεντόνια, ρούχα και τμήμα του κρανίου της.

Τον συνέλαβαν στο διαμέρισμα και έγινε σαφές ότι σχεδίαζε να το σκάσει. Είχε κοντά το διαβατήριο με 4.000 δολάρια μετρητά. Η μικρή Diana είναι καλά και ζει πλέον με τη γιαγιά της Olga. Η νεκροψία αποκάλυψε την απίστευτη βιαιότητα και τα φριχτά βασανιστήρια που έζησε η Lana Kasian πριν το τέλος. Είχε στραγγίξει το αίμα της στην μπανιέρα, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο όταν η καρδιά χτυπά. Η Lana ήταν ζωντανή όταν αποστραγγίστηκε το αίμα από το σώμα της.

Πέθανε από απώλεια αίματος και τραύμα στο κεφάλι. Πριν όμως τον θάνατό της είχε υποστεί φριχτά βασανιστήρια. Υπήρχαν σημάδια ότι είχε ξυλοκοπηθεί και δαγκωθεί ενώ προσπαθούσε να παλέψει τον δολοφόνο της. Πιστεύεται ότι μπορεί και να έζησε μέχρι και 8 ώρες αφού της ξερίζωσε το σκαλπ. Ήταν ένας φριχτός θάνατος, με τους ειδικούς να δηλώνουν πως δεν έχουν δει ποτέ κάτι τέτοιο.

