Τίρανα: Επεισόδια με μολότοφ και πυροτεχνήματα μετά από διαδήλωση κατά του Ράμα – Δείτε βίντεο

Επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, όταν διαδηλωτές επιτέθηκαν στο γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ρίχνοντας μολότοφ και πυροτεχνήματα.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διαδήλωσης της αντιπολίτευσης της Αλβανίας, η οποία ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης Έντι Ράμα μετά από σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά που αφορούν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από το 2013, μετά από κάλεσμα του κόμματος της αντιπολίτευσης, του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) και απαίτησαν την παραίτησή του ίδιου και της κυβέρνησής του λόγω κατηγοριών για διαφθορά.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους διαδηλωτές να πετούν μολότοφ και πυροτεχνήματα.

| Protesters threw Molotov cocktails and fireworks at Prime Minister Edi Rama’s office in Tirana, the capital of Albania.



The attack occurred during an opposition protest demanding the government’s resignation following serious corruption allegations against the Deputy Prime… pic.twitter.com/xXhyl5I1M1 — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) March 23, 2026

Στο σημείο επενέβη η αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε υδροφόρες για να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την τάξη.