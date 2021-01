Τίτλοι τέλους για την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ; Ζουν χωριστές ζωές εδώ και μήνες

Ένα βήμα πριν το διαζύγιο φαίνεται πως είναι η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ. Ο γάμος του διάσημου ζευγαριού, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, δεν πάει καθόλου καλά τους τελευταίους μήνες και οδεύει προς το τέλος του.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ είναι παντρεμένοι εδώ και έξι χρόνια και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ωστόσο, το διάσημο ζευγάρι – όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα – το τελευταίο διάστημα ζει χώρια, με τον Γουέστ να έχει εγκατασταθεί στο ράντσο του στο Γουαϊόμινγκ. Πηγή κοντά στο ζευγάρι αναφέρει πως «Κρατούν χαμηλό προφίλ (για το θέμα), αλλά έχουν τελειώσει. Η Κιμ έχει προσλάβει την Λόρα Βάσερ και βρίσκονται σε συνομιλίες επίλυσης της σχέσης τους».

There’s trouble in paradise for Kim Kardashian and Kanye West—and the evidence might be hidden in plain sight.https://t.co/qevwMpg4ag pic.twitter.com/o1cUjqLm7Z — E! News (@enews) January 6, 2021

Το 2020 ήταν μια ταραχώδης χρονιά για το ζευγάρι και μία σειρά από εκρήξεις προκάλεσαν κρίση στον γάμο τους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Γουέστ έφερε πολλές φορές στα όριά της την Κιμ, ειδικά με την υποψηφιότητα του για την προεδρία των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι η Κιμ είχε εμφανιστεί δακρυσμένη στο αυτοκίνητο με τον σύζυγό της, με τον οποίο είχαν μια συζήτηση για την σχέση τους. Λίγο μετά την συζήτηση αυτή, πήγαν οικογενειακώς στην Δομινικανή Δημοκρατία. Ωστόσο, το ταξίδι αναψυχής φαίνεται πως δεν ήταν αρκετό για να σώσει τη σχέση τους.

Τα Χριστούγεννα για πρώτη φορά ο Γουέστ δεν δημοσίευσε φωτογραφίες με κάποιο από τα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο, σύμφωνα με την «Daily Mail». Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια με την οικογένεια Καρντάσιαν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ήταν τον Οκτώβριο στα 40α γενέθλια της Κιμ.

‘Divorce is imminent’: Kim Kardashian and Kanye West rocked by claims their marriage is OVER https://t.co/WMQoxVZnTT pic.twitter.com/TfwKZdtbAr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 5, 2021

Πηγή κοντά στο ζευγάρι ανέφερε στο PEOPLE ότι πλέον ζουν χωριστές ζωές. «Η Κιμ εργάζεται σε σημαντικά project γι’ αυτήν και ο Κάνιε σε δικά του» σημειώνει και τονίζει πως προσπαθούν να μην αφήσουν το επικείμενο διαζύγιο να επηρεάσει την καθημερινότητά τους και γι’ αυτό εστιάζουν στις επαγγελματικές δραστηριότητές τους το τελευταίο διάστημα.