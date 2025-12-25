Κόσμος

Το 2025 μέσα από τον φακό του Αssociated Press: Εικόνες που σημάδεψαν τη χρονιά

Εν μέσω καταστροφικής πυρκαγιάς στην Πάτρα, ένας άνδρας μεταφέρει ένα πρόβατο με μηχανάκι
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Το 2025 ξετυλίχθηκε μέσα από εκατοντάδες φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο – στιγμές έντασης, θρήνου, ομορφιάς, χαράς και απώλειας που θυμίζουν ότι η ζωή δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει. Ο φακός των φωτορεπόρτερ του Associated Press κατέγραψε τον κόσμο όπως είναι: ξέφρενος, σιωπηλός, αιματοβαμμένος, αλλά και γεμάτος χαρά, θαυμασμό και ανακάλυψη.

Στιγμές που παγώνουν τον χρόνο τη στιγμή που ακούγεται το «κλικ». Φωτογραφίες από τη Γάζα ως την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες μέχρι την Αϊτή, από το Μέιν έως την Καλιφόρνια και δεκάδες άλλα σημεία του πλανήτη.

Μέσα σε αυτό το χάος, οι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Σε περισσότερες από 200 τοποθεσίες παγκοσμίως, οι φωτογράφοι του Associated Press έγιναν – και γίνονται – αξιόπιστοι αυτόπτες μάρτυρες της Ιστορίας. Το AP υπενθυμίζει ότι από το 1917, όταν θεσπίστηκαν τα βραβεία Πούλιτζερ, έχουν τιμηθεί με 36 διακρίσεις.

Όμως δεν είναι μόνο μάρτυρες – είναι δημοσιογράφοι, εξερευνητές, καλλιτέχνες. Άνθρωποι που κατανοούν το φως, τη γωνία, τον άνθρωπο και την αφήγηση. Από τα κύματα καύσωνα και ξηρασίας, μέχρι τις δασικές πυρκαγιές που κατέκαψαν παραθαλάσσιες κατοικίες στο Μαλιμπού και την Πάτρα, όπου άνδρες μεταφέρουν ζώα με μοτοσικλέτες για να τα σώσουν.

Στους δρόμους του Κατμαντού και της Κωνσταντινούπολης, η οργή ξεσπά: ένας διαδηλωτής κρατά ασπίδα που άρπαξε από αστυνομικό, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ σπρέι πιπεριού για να τον σταματήσουν. Στη Λωρίδα της Γάζας, άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο ανάμεσα στα ερείπια και στρώνουν τραπέζι, προσπαθώντας να διατηρήσουν την κανονικότητα μέσα στο χάος.

Κι όμως, η ζωή βρίσκει δρόμο να λάμψει: Το «Φεγγάρι του Χιονιού» ανατέλλει πάνω από τον Παρθενώνα και το Μνημείο Φιλοπάππου στην Αθήνα, το Βόρειο Σέλας φωτίζει τον ουρανό στο Νουούκ της Γροιλανδίας, ενώ στην Κίνα ένας θαραλλέος κολυμβητής βουτά σε πισίνα σκαμμένη στον πάγο, με μία έκρηξη χαράς.

Λίγο πριν φύγει το 2025, ας δούμε μόνο μερικές από τις καλύτερες φωτογραφίες που ξεχώρισε το AP. 

Νεπάλ

Μέσα στο χάος μιας οργισμένης διαδήλωσης στο Κατμαντού, ένας διαδηλωτής, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας ασπίδα που άρπαξε από αστυνομικό, στέκεται έξω από το Σίνγκα Ντουρμπάρ, την έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ.

Η εικόνα αποτυπώνει την ένταση των κινητοποιήσεων ενάντια στη διαφθορά και την απαγόρευση των social media, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα διαδηλωτών που αυτοαποκαλούνται «Γενιά Ζ» να συγκεντρωθούν κοντά στο κοινοβούλιο στο Κατμαντού, λόγω της απόφασης να απαγορευτούν πλατφόρμες όπως το Facebook, το X και το YouTube, αλλά και λόγω της γενικότερης δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση.

Το βίαιο κύμα ταραχών στο Νεπάλ με την αστυνομία να ανοίγει πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 70 ατόμων, με τους κοντινούς τους ανθρώπους να μιλάνε για την φρίκη που ζήσανε, καθώς μαζί με την ζωή των παιδιών τους τελείωσε και η δική τους. Περισσότεροι από 1.000 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Διαδηλωτής στο Νεπάλ
Διαδηλωτής στο Νεπάλ / AP Photo / Niranjan Shrestha, File

Κίνα

Ακόμη κι όταν οι θερμοκρασίες συνέχιζαν να πέφτουν στη βορειοανατολική κινεζική «παγωμένη πόλη» Χαρμπίν, ο ενθουσιασμός μεγαλώνει. Μία ομάδα κολυμβητών απολαμβάνουν να βουτούν σε παγωμένα νερά. Ένα ξέσπασμα χαράς και τόλμης μέσα στον χειμώνα, στις 7 Ιανουαρίου 2025.

Η καθημερινή αυτή δραστηριότητα, γνωστή ως κολύμβηση στον πάγο, αποτελεί χειμερινή παράδοση στη Χαρμπίν. Οι κολυμβητές προπονούνται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προετοιμάζοντας το σώμα τους για αυτή την ασυνήθιστη δοκιμασία. Δημοσιογράφοι του Associated Press επισκέφθηκαν την πόλη και μίλησαν με ορισμένους από τους συμμετέχοντες.

Για να δημιουργήσουν μια πισίνα στον ποταμό Σονγκχούα, οι κολυμβητές έπρεπε πρώτα να σπάσουν ένα στρώμα πάγου πάχους 10 εκατοστών. Στη συνέχεια απομάκρυναν τα κομμάτια του πάγου, έβγαλαν όλα τους τα ρούχα εκτός από τα μαγιό και ετοιμάστηκαν να μπουν στο νερό. Ένας-ένας, πήδηξαν σε μια παγωμένη «δεξαμενή» μήκους 10 μέτρων.

Παρά τις παγωμένες θερμοκρασίες, Κινέζοι κολυμβητές βουτούν σε ποτάμι
Παρά τις παγωμένες θερμοκρασίες, Κινέζοι κολυμβητές βουτούν σε ποτάμι / AP Photo / Andy Wong, File

Καλιφόρνια

Πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες που καταπίνουν μια παραθαλάσσια κατοικία στο Μαλιμπού. Η πυρκαγιά Palisades μετατρέπει τον παράδεισο της ακτής σε πεδίο μάχης, στις 8 Ιανουαρίου 2025.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 7 Ιανουαρίου, βόρεια του Μαλιμπού, στην περιοχή Pacific Palisades. Ξεκίνησε ως φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, αλλά επεκτάθηκε ραγδαία λόγω των ξηρών συνθηκών που επικρατούσαν στη Νότια Καλιφόρνια.

Το ίδιο βράδυ, η πυρκαγιά Eaton εκδηλώθηκε στην κομητεία του Λος Άντζελες, στους πρόποδες του εθνικού δρυμού Angeles, σύμφωνα με το NBC News. Όπως και η φωτιά Palisades, έτσι και η Eaton επεκτάθηκε γρήγορα λόγω της έντονης ξηρασίας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά Palisades κατέκαψε 23.448 στρέμματα, ενώ η Eaton έκανε στάχτη 14.021 στρέμματα. Και οι δύο φωτιές ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους Santa Ana, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Οι πυρκαγιές Palisades και Eaton στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους. 

Πυροσβέστες καταπολεμούν τις φλόγες που κατακαίνε μια παραθαλάσσια ιδιοκτησία στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια
Πυροσβέστες καταπολεμούν τις φλόγες που κατακαίνε μια παραθαλάσσια ιδιοκτησία στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια / AP Photo / Etienne Laurent, File

Ελλάδα

Ήταν 13 Αυγούστου 2025. Η συγκλονιστική φωτογραφία με τον άνδρα να κουβαλά ένα πρόβατο πάνω στο μηχανάκι του για να το σώσει από την τεράστια φωτιά που κατέστρεψε την Αχαΐα, συγκίνησε πολλούς και όχι άδικα.

Ο εθελοντής, ιδρωμένος, κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του το πρόβατο ενώ οδηγεί το μηχανάκι του για να το απομακρύνει από την τεράστια φωτιά που κατέστρεψε την Αχαΐα. Πίσω του φαίνονται καπνοί… η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Το πρόβατο πήρε το όνομα Μέλπω καθώς σε όλη τη διαδρομή έκανε «με».

Εν μέσω καταστροφικής πυρκαγιάς στην Πάτρα, ένας άνδρας μεταφέρει ένα πρόβατο με μηχανάκι
Εν μέσω καταστροφικής πυρκαγιάς στην Πάτρα, ένας άνδρας μεταφέρει ένα πρόβατο με μηχανάκι / AP Photo / Thanassis Stavrakis, File

Λωρίδα της Γάζας

Ο Μοχάμαντ Νάσερ βρίσκει καταφύγιο στα ερείπια του σπιτιού του στη Τζαμπάλια. Εκεί όπου κάποτε υπήρχε οικογενειακή ζωή, απομένουν μόνο χαλάσματα, μετά από ισραηλινή επίθεση, στις 6 Φεβρουαρίου 2025. Κάθεται σκυμμένος και ανάβει φωτιά, ίσως για να ζεσταθεί ή να μαγειρέψει. Η μικρή φλόγα ξεχωρίζει έντονα μέσα στο γκρίζο των χαλασμάτων.

Στο κάτω δεξί μέρος της εικόνας ένα ποδήλατο ακουμπισμένο στα μπάζα, θυμίζει ότι κάποτε εδώ υπήρχε ζωή. Σκόρπια αντικείμενα, καλώδια και προσωπικά είδη ενισχύουν την αίσθηση αιφνίδιας καταστροφής και εγκατάλειψης.

Ο Mohammad Naser προστατεύεται από τη βροχή στα ερείπια του σπιτιού του, το οποίο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας
Ο Mohammad Naser προστατεύεται από τη βροχή στα ερείπια του σπιτιού του, το οποίο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας / AP Photo / Abdel Kareem Hana, File

Ελλάδα

Το «Φεγγάρι του Χιονιού» υψώνεται αθόρυβα πάνω από την Αθήνα, ανάμεσα στον Παρθενώνα και το Μνημείο Φιλοπάππου. Μια σπάνια στιγμή γαλήνης μέσα στην πόλη, στις 12 Φεβρουαρίου 2025, καθώς ο βαθύς μπλε ουρανός καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το κάδρο.

Η εικόνα του AP και του Πέτρου Γιαννακούρη που εγκλώβισε το φεγγάρι πίσω από το λόφο του Φιλοπάππου και δίπλα από τον Παρθενώνα είναι συγκλονιστική. 

Η πανσέληνος του χιονιού ονομάστηκε έτσι λόγω της πυκνής χιονόπτωσης και της χιονοθύελλας που κατά κανόνα εμφανίζεται τον μήνα Φεβρουάριο στη Βόρεια Αμερική και πήρε το όνομά της από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής.

Η κακοκαιρία και οι έντονες χιονοθύελλες έκαναν το κυνήγι δύσκολο, γι' αυτό και αυτή η Σελήνη ονομαζόταν και Φεγγάρι της Πείνας.

Το «φεγγάρι του χιονιού» ή αλλιώς η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου πίσω από τον λόφο Φιλοπάππου
Το «φεγγάρι του χιονιού» ή αλλιώς η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου πίσω από τον λόφο Φιλοπάππου / AP Photo / Petros Giannakouris, File

Γροιλανδία

Το Βόρειο Σέλας φωτίζει τον ουρανό πάνω από το Νουούκ, λούζοντας τα σπίτια με πράσινες και μωβ αποχρώσεις. Ένα φυσικό θαύμα σε έναν κόσμο πάγου και σιωπής, στις 17 Φεβρουαρίου 2025.

Το εντυπωσιακό βόρειο σέλας απλώνεται στον νυχτερινό ουρανό, με πράσινες φωτεινές κορδέλες που μοιάζουν να κινούνται πάνω από την πόλη.

Κάτω, τα φωτισμένα σπίτια και τα κτίρια αντανακλώνται ήρεμα στο νερό, δημιουργώντας μια μαγευτική αντίθεση ανάμεσα στο φυσικό φαινόμενο και το ανθρώπινο τοπίο.

Το Βόρειο Σέλας λάμπει πάνω από τα σπίτια στο Νουούκ της Γροιλανδίας
Το Βόρειο Σέλας λάμπει πάνω από τα σπίτια στο Νουούκ της Γροιλανδίας / AP Photo / Emilio Morenatti, File

Λωρίδα της Γάζας

Μέσα στα ερείπια της Ράφα, οικογένειες στρώνουν τραπέζι για το ιφτάρ, το γεύμα που σπάει τη νηστεία του Ραμαζανιού, την 1η Μαρτίου 2025.

Το τεράστιο τραπέζι είναι στημένο ανάμεσα σε ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων. Γύρω τους υψώνονται σωροί από μπάζα και χαλάσματα, που μαρτυρούν την ένταση της καταστροφής στον χώρο.

Παρά το σκληρό και γκρίζο περιβάλλον, το τραπέζι έχει πάνω φαγητά, νερό και ποτά, ενώ πάνω από τον δρόμο κρέμονται φωτάκια και μικρές σημαίες, δημιουργώντας μια αίσθηση γιορτής και κοινότητας. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάθονται δίπλα-δίπλα, τρώνε και συζητούν, με κάποιους να κοιτούν γύρω γύρω και άλλους να συνεχίζουν το γεύμα τους.

Η φωτογραφία αποτυπώνει έντονα την αντίθεση ανάμεσα στην καταστροφή και την ανθρώπινη αντοχή, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικότητας και της ελπίδας ακόμη και μέσα στα ερείπια.

Παλαιστίνιοι τρώνει ανάμεσα σε ερείπια στη Γάζα
Παλαιστίνιοι τρώνει ανάμεσα σε ερείπια στη Γάζα / AP Photo / Abdel Kareem Hana, File

Τουρκία

Δυνάμεις καταστολής χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτή στην Κωνσταντινούπολη, μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου για «διαφθορά». Μια στιγμή βίαιης κλιμάκωσης, στις 23 Μαρτίου 2025.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου πυροδότησε ένα κύμα διαδηλώσεων στην Τουρκία χωρίς προηγούμενο εδώ και 12 χρόνια.

Διαδηλώσεις έγιναν σε τουλάχιστον 55 από τις 81 τουρκικές επαρχίες, ή σε πάνω από το 1/3 της χώρας και οδήγησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις σε τουλάχιστον εννέα πόλεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Αστυνομικός ρίχνει σπρέι πιπεριού σε διαδηλωτή μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη
Αστυνομικός ρίχνει σπρέι πιπεριού σε διαδηλωτή μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη / AP Photo / Huseyin Aldemir, File

Έβερεστ

Στο Base Camp του Έβερεστ, μέλη αποστολής στέκονται δίπλα στις σκηνές τους, λίγο πριν την ανάβαση. Εκεί όπου το ανθρώπινο όριο συναντά το απόλυτο ύψος, στις 28 Απριλίου 2025. 

Η άφιξη στο Everest Base Camp στο Νεπάλ θεωρείται μια από τις εμβληματικές στιγμές για τα μέλη των ομάδων πεζοπορίας.

Εδώ ο πεζοπόρος απολαμβάνει τη φυσική ομορφιά της περιοχής του Έβερεστ, η οποία περιλαμβάνει χιονισμένα βουνά, παγωμένες λίμνες, παγετώνες, ορεινά ποτάμια και ρυάκια, γοητευτικά ορεινά χωριά, τον πολιτισμό, την κουζίνα και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών Σέρπα.

Το Base Camp του Έβερεστ
Το Base Camp του Έβερεστ / AP Photo / Pasang Rinzee Sherpa, File

Ουκρανία

Σε νοσοκομείο του Κιέβου, το πρόσωπο του Κοστιαντίν Μπίτσεκ φέρει τα σημάδια ρωσικού πλήγματος. Ένα ανθρώπινο σώμα ως χάρτης του πολέμου. 

Μώλωπες, τραύματα και πρηξίματα χαράζουν το δέρμα του σαν γραμμές. Η φωτογραφία, τραβηγμένη στις 25 Απριλίου 2025, δεν καταγράφει απλώς έναν τραυματισμό. Αφηγείται τη βία της σύγκρουσης μέσα από το βλέμμα και τη σιωπή ενός ανθρώπου.

Το πρόσωπο του Κοστιαντίν Μπίτσεκ
Το πρόσωπο του Κοστιαντίν Μπίτσεκ / AP Photo / Evgeniy Maloletka, File

Ισραήλ

Το σύστημα Iron Dome «φωτίζει» τον ουρανό του Τελ Αβίβ, αναχαιτίζοντας πυραύλους κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης. Η άμυνα σε πραγματικό χρόνο, στις 18 Ιουνίου 2025.

Το Iron Dome είναι η πιο γνωστή από τις αντιπυραυλικές ασπίδες του Ισραήλ, σχεδιασμένη να αναχαιτίζει πυραύλους μικρού βεληνεκούς, καθώς και οβίδες και όλμους, με βεληνεκές από 4 χλμ. έως 70 χλμ και η τροχιά των οποίων θα τους οδηγούσε σε μια ισραηλινή κατοικημένη περιοχή.

Το σύστημα κηρύχθηκε επιχειρησιακό και αναπτύχθηκε αρχικά στις 27 Μαρτίου 2011 κοντά στην Μπερ Σεβά. Στις 7 Απριλίου του 2011, αναχαίτισε με επιτυχία έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα για πρώτη φορά.

Το ισραηλινό σύστημα αεροπορικής άμυνας Iron Dome
Το ισραηλινό σύστημα αεροπορικής άμυνας Iron Dome / AP Photo / Leo Correa, File

Ινδία

Η ουρά του αεροσκάφους της Air India προεξέχει από κτίριο στην Αχμενταμπάντ, μετά από τη συντριβή που σόκαρε τον πλανήτη. Το αεροπλάνο έγινε φέρετρο για 290 ανθρώπους στις 12 Ιουνίου 2025. Έπεσε σε οικοδομικό συγκρότημα που στεγάζει εστία φοιτητών. 

Το αεροσκάφος της Air India μετέφερε 242 άτομα (230 επιβάτες και 12μελές πλήρωμα) όταν απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ με προορισμό το Αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου. Σώθηκε μόνον ένας επιβάτης, ο οποίος βγήκε περπατώντας από τα συντρίμμια. Η θέση του 39χρονου Βισγουάς Κουμάρ Ραμές ήταν δίπλα σε μία από τις εξόδους κινδύνου.

Η ουρά ενός αεροπλάνου προεξέχει από ένα κτίριο όπου συνετρίβη στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας
Η ουρά ενός αεροπλάνου προεξέχει από ένα κτίριο όπου συνετρίβη στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας / AP Photo / Ajit Solanki, File

Φιλιππίνες

Ένα ζευγάρι στις Φιλιππίνες παντρεύτηκε στην πλημμυρισμένη εκκλησία Barasoain στο Malolos, στην επαρχία Bulacan, κατά τη διάρκεια τυφώνα, στις 23 Ιουλίου 2025. Ο Jade Rick Verdillo και η Jamaica Aguilar ήταν αποφασισμένοι να κάνουν τον γάμο τους την ημέρα που ήθελαν, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε να είναι σε μια πλημμυρισμένη εκκλησία.

Το ζευγάρι ήξερε για τον κίνδυνο πλημμυρών, αλλά αποφάσισα να μην αφήσουν τον καιρό να χαλάσει τη διάθεσή τους, καθώς, όπως είπαν, όλοι οι γάμοι έχουν τις δικές τους προκλήσεις.

Η Aguilar περπατούσε στην πλημμυρισμένη εκκλησία με το λευκό της φόρεμα ενώ τα νερά έφταναν σχεδόν μέχρι τα γόνατά της. Ο Verdillo την περίμενε φορώντας ένα κεντημένο πουκάμισο που ονομάζεται Barong Tagalog, το οποίο φοριέται σε ειδικές περιστάσεις.

Η νύφη Τζαμάικα Αγκιλάρ ετοιμάζεται να μπει στην πλημμυρισμένη εκκλησία στην επαρχία Μπουλακάν των Φιλιππίνων
Η νύφη Τζαμάικα Αγκιλάρ ετοιμάζεται να μπει στην πλημμυρισμένη εκκλησία στην επαρχία Μπουλακάν των Φιλιππίνων / AP Photo / Aaron Favila, File

Ισραήλ

Η 13η Οκτωβρίου 2025 είναι μία ιστορική ημέρα. Στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 Ισραηλινούς ομήρους, βάζοντας τέλος σε έναν εφιάλτη που κράτησε πάνω από δύο χρόνια.

Στην «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ, τα πλήθη στέκονται με κομμένη την ανάσα. Άνθρωποι κρατούν φωτογραφίες, αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον, κοιτούν επίμονα τις οθόνες και τον ουρανό, περιμένοντας την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων που κρατούνταν επί 738 ημέρες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η χαρά ξεσπά διστακτικά, μπλεγμένη με δάκρυα, πόνο και εξάντληση. Στιγμές λύτρωσης που κουβαλούν ακόμα το βάρος της αναμονής και της απώλειας.

Ανθρωποθάλασσα στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ / AP Photo / Emilio Morenatti, File

Όλες οι παραπάνω εικόνες είναι στιγμές ανθρωπιάς και ελπίδας που ξεπροβάλλουν ακόμα και ανάμεσα σε πολέμους και φυσικές καταστροφές.

Κάθε εικόνα αφηγείται μια ιστορία: ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή, για αξιοπρέπεια, για αγάπη.

Κάθε στιγμή καταγράφει την καταστροφή αλλά και τη χαρά. Άλλες φορές, η δύναμη βρίσκεται στην αντίθεση - όπως ο διαδηλωτής στο Νεπάλ, με τα μαλλιά να ανεμίζουν και τα χέρια ανοιχτά, μετά από την αρπαγή ασπίδας και αλεξίσφαιρου - και σε άλλες η καθαρή χαρά ενός κολυμβητή που βουτά σε παγωμένη πισίνα στη βορειοανατολική Κίνα.

Όποιο κι αν είναι το θέμα, όποια κι αν είναι η λεπτομέρεια που μένει αξέχαστη, ένα στοιχείο παραμένει σταθερό. Οι φωτογράφοι χαρίζουν εικόνες του κόσμου που αντιστέκονται στη λήθη.

Και ύστερα από έναν χρόνο γεμάτο σύγχυση, δυστυχία, απώλεια και πάνω από όλα ιστορία, όταν για τους περισσότερους από εμάς απομένουν μόνο οι εικόνες, αυτή η φωτογραφική πράξη - αυτό το κλικ - ίσως να είναι η πιο πολύτιμη προσφορά από όλες.

