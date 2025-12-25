Το 2025 μέσα από τον φακό του Αssociated Press: Εικόνες που σημάδεψαν τη χρονιά

Το 2025 ξετυλίχθηκε μέσα από εκατοντάδες φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο – στιγμές έντασης, θρήνου, ομορφιάς, χαράς και απώλειας που θυμίζουν ότι η ζωή δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει. Ο φακός των φωτορεπόρτερ του Associated Press κατέγραψε τον κόσμο όπως είναι: ξέφρενος, σιωπηλός, αιματοβαμμένος, αλλά και γεμάτος χαρά, θαυμασμό και ανακάλυψη.

Στιγμές που παγώνουν τον χρόνο τη στιγμή που ακούγεται το «κλικ». Φωτογραφίες από τη Γάζα ως την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες μέχρι την Αϊτή, από το Μέιν έως την Καλιφόρνια και δεκάδες άλλα σημεία του πλανήτη.

Μέσα σε αυτό το χάος, οι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Σε περισσότερες από 200 τοποθεσίες παγκοσμίως, οι φωτογράφοι του Associated Press έγιναν – και γίνονται – αξιόπιστοι αυτόπτες μάρτυρες της Ιστορίας. Το AP υπενθυμίζει ότι από το 1917, όταν θεσπίστηκαν τα βραβεία Πούλιτζερ, έχουν τιμηθεί με 36 διακρίσεις.

Όμως δεν είναι μόνο μάρτυρες – είναι δημοσιογράφοι, εξερευνητές, καλλιτέχνες. Άνθρωποι που κατανοούν το φως, τη γωνία, τον άνθρωπο και την αφήγηση. Από τα κύματα καύσωνα και ξηρασίας, μέχρι τις δασικές πυρκαγιές που κατέκαψαν παραθαλάσσιες κατοικίες στο Μαλιμπού και την Πάτρα, όπου άνδρες μεταφέρουν ζώα με μοτοσικλέτες για να τα σώσουν.

Στους δρόμους του Κατμαντού και της Κωνσταντινούπολης, η οργή ξεσπά: ένας διαδηλωτής κρατά ασπίδα που άρπαξε από αστυνομικό, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ σπρέι πιπεριού για να τον σταματήσουν. Στη Λωρίδα της Γάζας, άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο ανάμεσα στα ερείπια και στρώνουν τραπέζι, προσπαθώντας να διατηρήσουν την κανονικότητα μέσα στο χάος.

Κι όμως, η ζωή βρίσκει δρόμο να λάμψει: Το «Φεγγάρι του Χιονιού» ανατέλλει πάνω από τον Παρθενώνα και το Μνημείο Φιλοπάππου στην Αθήνα, το Βόρειο Σέλας φωτίζει τον ουρανό στο Νουούκ της Γροιλανδίας, ενώ στην Κίνα ένας θαραλλέος κολυμβητής βουτά σε πισίνα σκαμμένη στον πάγο, με μία έκρηξη χαράς.

Λίγο πριν φύγει το 2025, ας δούμε μόνο μερικές από τις καλύτερες φωτογραφίες που ξεχώρισε το AP.

Νεπάλ

Μέσα στο χάος μιας οργισμένης διαδήλωσης στο Κατμαντού, ένας διαδηλωτής, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας ασπίδα που άρπαξε από αστυνομικό, στέκεται έξω από το Σίνγκα Ντουρμπάρ, την έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ.

Η εικόνα αποτυπώνει την ένταση των κινητοποιήσεων ενάντια στη διαφθορά και την απαγόρευση των social media, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα διαδηλωτών που αυτοαποκαλούνται «Γενιά Ζ» να συγκεντρωθούν κοντά στο κοινοβούλιο στο Κατμαντού, λόγω της απόφασης να απαγορευτούν πλατφόρμες όπως το Facebook, το X και το YouTube, αλλά και λόγω της γενικότερης δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση.

Το βίαιο κύμα ταραχών στο Νεπάλ με την αστυνομία να ανοίγει πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 70 ατόμων, με τους κοντινούς τους ανθρώπους να μιλάνε για την φρίκη που ζήσανε, καθώς μαζί με την ζωή των παιδιών τους τελείωσε και η δική τους. Περισσότεροι από 1.000 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών.