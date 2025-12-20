Το «6-7» ή αλλιώς «Six – Seven» είναι η «λέξη» της χρονιάς σύμφωνα με διαδικτυακό λεξικό: Τι σημαίνει η φράση που έχει γίνει εμμονή στα παιδιά

Six Seven (6-7) είναι η φράση που ακούνε καθημερινά και σχεδόν αδιάκοπα όσοι γονείς έχουν παιδιά μικρής ηλικίας και μπορεί να τους οδηγήσει σε στιγμές αλλοφροσύνης, καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει. Μάταια χιλιάδες γονείς καταφεύγουν στη Google για να μάθουν τη σημασία του. Το Six – Seven δεν σημαίνει τίποτα και τα… πάντα. Πλέον η ιστοσελίδα Dictionary.com ανακοίνωσε ότι η «λέξη της χρονιάς» για το 2025 είναι το «6‑7».

Το «6‑7», που προφέρεται μόνο στα Αγγλικά, πριν γίνει λέξη της χρονιάς, έγινε viral μέσα από τα βιντεάκια του TikTok και την λεγόμενη Generation Alpha (τα παιδιά που γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 2010 και 2024).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γρήγορα έγιναν memes, gifs και πάσης φύσεως μικρά βιντεάκια που εισχώρησαν με τον τρόπο τους στα σχολεία.

Τα παιδιά και οι έφηβοι ξεκαρδίζονται καθώς λένε six – seven και κάνουν μια κίνηση με τα χέρια σα να ζυγίζουν κάτι.

Σύμφωνα με το Dictionary.com, η επιλογή ενός όρου που δεν έχει ξεκάθαρη σημασία – αλλά έγινε τόσο διαδεδομένος – αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα εξελίσσεται στην ψηφιακή εποχή. Η ομάδα πίσω από την επιλογή αναζητά λέξεις που διαμορφώνουν τον τρόπο που επικοινωνούμε και δείχνει πώς τα trends και οι ψηφιακές κοινότητες μπορούν να επηρεάσουν τον λόγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση «τι είναι το six seven» κανείς δεν ξέρει να απαντήσει και η όποια απόπειρα απάντησης συνοδεύεται από φράσης: «Έλα βρε μαμά τώρα…six seven!».

Κάποιοι σημειώνουν ότι προήλθε από το 2024 τραγούδι «Doot Doot (6‑7)» του rapper Skrilla, όπου οι στίχοι έγιναν viral με βίντεο όπου παιδιά φωνάζουν «6-7» σε γήπεδα ή στο σχολείο, μιμούμενα την χαρακτηριστική κίνηση, την οποία μιμείται και η google όταν κάποιος κάνει τη σχετική αναζήτηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις η έκφραση συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball (ύψους 6’7’’), και αργότερα σε σειρές όπως το South Park.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται «brainrot slang» και «digital nihilism». Ενδεχομένως να εκφράζει αμφιβολία ή τη φράση «έτσι κι έτσι» αλλά στην πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα. Οι αναζητήσεις για το «6‑7» αυξήθηκαν 6 φορές από τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποίησε το λεξικό για την επιλογή.