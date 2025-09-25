Κόσμος

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη παρέκαμψε τον εναέριο χώρο της Γαλλίας

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η παράκαμψη αυτή είχε σκοπό να αποφύγει χώρες θα μπορούσαν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Φωτογραφία του Abir Sultan / Pool via REUTERS

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς τη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρέκαμψε τον εναέριο χώρο της Γαλλίας και άλλων χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

Ωστόσο όπως έγινε γνωστό η Γαλλία είχε εγκρίνει το ισραηλινό αίτημα να χρησιμοποιήσει το αεροσκάφος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον γαλλικό εναέριο χώρο, ωστόσο ο Ισραηλινός πρόεδρος επέλεξε μια πιο νότια διαδρομή για τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το αεροπλάνο πέταξε πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία πριν στρίψει απότομα νότια μέσω του Πορθμού του Γιβραλτάρ και στη συνέχεια προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Προσθέτει επίσης, ότι ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η παράκαμψη αυτή είχε σκοπό να αποφύγει χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, που δυνητικά θα μπορούσαν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.

Τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την έρευνα του ΔΠΔ και ότι έχει συστήσει μια ομάδα για να εξετάσει φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης που δέχεται το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου εκεί.

Η ομιλία Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Κόσμος
