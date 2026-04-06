Το Artemis II γράφει Ιστορία, «έσπασε» το ρεκόρ του Apollo 13 για την πιο μακρινή απόσταση που έχει πάει ποτέ ο άνθρωπος

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II στέλνουν χαιρετίσματα καθώς είναι σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη / NASA μέσω AP

Οι αστροναύτες του Artemis II της NASA ξεπέρασαν τη μέγιστη απόσταση από τη Γη που είχε πετύχει το Apollo 13 το 1970, σημειώνοντας ιστορικό επίτευγμα στα διαστημικά ταξίδια του ανθρώπου.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής της NASA, Artemis II, έφτασαν πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλον στο διάστημα, παρατηρώντας τη Σελήνη και τη σκοτεινή της πλευρά.

Η διέλευση θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, κατά τις οποίες οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικές κάμερες για να τραβήξουν λεπτομερείς φωτογραφίες μέσω του παραθύρου της Orion, αποτυπώνοντας τη Σελήνη και προσφέροντας μία σπάνια και επιστημονικά πολύτιμη οπτική γωνία με φως που περνά γύρω από τις άκρες της, σε ουσιαστικά μία σεληνιακή έκλειψη.

Μετά το πέρασμα, το Artemis II θα χρειαστεί περίπου τέσσερις ημέρες για την επιστροφή στη Γη.

Η κάψουλα θα προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στο Σαν Ντιέγκο στις 10 Απριλίου, εννέα ημέρες μετά την εκτόξευση από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

Κατά την επιστροφή, οι αστροναύτες θα επικοινωνήσουν μέσω ραδιοφώνου με το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, για πρώτη φορά έχοντας συνάδελφους στο διάστημα ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων της Christina Koch (Orion) και της Jessica Meir (ISS), μέλη της πρώτης γυναικείας διαστημικής εξόδου το 2019.

Το χρονοδιάγραμμα του Artemis ΙΙ για την προσέγγιση της Σελήνης

1:59 μ.μ. ET (20:59 ώρα Ελλάδας): Το πλήρωμα ξεπέρασε το ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη.

2:10 μ.μ. ET (21:10 ώρα Ελλάδας): Οι αστροναύτες θα κάνουν δηλώσεις μόνο με ήχο σχετικά με το νέο ρεκόρ.

2:34–9:20 μ.μ. ET (21:34–04:20 ώρα Ελλάδας): Διέλευση γύρω από την Σελήνη και παρατήρηση.

6:44–7:25 μ.μ. ET (01:44–02:25 ώρα Ελλάδας): Αναμένεται προσωρινή απώλεια επικοινωνίας περίπου 40 λεπτών καθώς η κάψουλα Orion περνά πίσω από τη Σελήνη.

 

7:02–7:07 μ.μ. ET (02:02–02:07 ώρα Ελλάδας): Η Orion θα φτάσει στο κοντινότερο σημείο προσέγγισης στη Σελήνη.

8:35 μ.μ. ET (03:35 ώρα Ελλάδας): Θα είναι ορατή μια ηλιακή έκλειψη, με τη Σελήνη να καλύπτει τον Ήλιο, από την οπτική γωνία των αστροναυτών μέσα στην Orion.

10:50 μ.μ. ET (05:50 ώρα Ελλάδας): Οι αστροναύτες της Artemis II θα συμμετάσχουν σε ζωντανή συνομιλία που θα μεταδοθεί στη Γη, γνωστή ως downlink event.

Apollo 13: Houston, we’ve got a problem

Ο κυβερνήτης James Lovell με τους συγκυβερνήτες του John Swigert και Fred Haise είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους στις 11 Απριλίου 1970, με σκοπό να εξερευνήσουν το σχηματισμό Fra Mauro, τα ορεινά υψώματα του οποίου βρίσκονταν εντός του ομώνυμου κρατήρα, διαμέτρου 80 χλμ.

Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα έλαβε ειδική εκπαίδευση σε θέματα γεωλογίας για να πραγματοποιήσει τις ειδικές μελέτες, δεν κατάφερε ποτέ να αξιοποιήσει αυτές τις γνώσεις.

Στις 17 Απριλίου 1970 επέστρεψε στη Γη σώο και αβλαβές το τριμελές πλήρωμα του Apollo 13, της μοναδικής αποστολής της NASA που δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στη Σελήνη.

