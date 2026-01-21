Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» τη συμφωνία Mercosur

Στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει το Ευρωκοινοβούλιο την εμπορική συμφωνία Mercosur που είχε αποφασιστεί πριν από λίγες ημέρες.

Οι ευρωβουλευτές στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο αποφάσισαν να παραπεμφθεί η συμφωνία της EE με τις χώρες της Mercosur στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ όπου θα εξετάσει τη νομιμότητά της.

Μια τέτοια ενέργεια σύμφωνα με το Reuters μπορεί να σημαίνει ότι η υλοποίηση της συμφωνίας θα καθυστερήσει έως και δύο χρόνια, ή μπορεί και να «κοπεί».

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 334 ψήφους υπέρ και 324 κατά την απόφαση. Η παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορεί να μπλοκάρει την εφαρμογή της συμφωνίας για διάστημα πολλών μηνών, αλλά στο μεσοδιάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά την συμφωνία αν το θελήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την λύπη της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. «Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα ζητήματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο στην απόφαση αυτή δεν είναι δικαιολογημένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολοφ Γκιλ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιολογήσει κατά πόσον η συμφωνία ΕΕ – Mercosur συνάδει με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο ζητούν να γνωμοδοτήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της συμφωνίας με τις χώρες της Νοτίου Αμερικής. Ξεχωριστό ψήφισμα, με το οποίο ζητείται επίσης νομική αξιολόγηση, απορρίφθηκε με 225 ψήφους υπέρ, 402 κατά και 13 αποχές.

Η νομική βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ – Mercosur και η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία θα επανεξεταστούν τώρα από το ΔΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την εξέταση των κειμένων, εν αναμονή της γνώμης του Δικαστηρίου της ΕΕ η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν το Κοινοβούλιο αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τη συμφωνία.