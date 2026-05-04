Το Ιράν απαντά στον Τραμπ για την «Επιχείρηση Ελευθερία»: «Παραβίαση της εκεχειρίας οποιαδήποτε παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ»

Νέες εντάσεις έχει προκαλέσει η «Επιχείρηση Ελευθερία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ για να σταματήσει τον αποκλεισμό των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απαντά με μια σκληρή προειδοποίηση.

Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε συγκεκριμένα, μετά την ανάρτηση Τραμπ, ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.

Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έγραψε: «Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

⚠ WARNING



Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire.



The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump’s delusional posts!



No one would believe Blame Game scenarios! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026

Ποια είναι η αμερικανική επιχείρηση «Σχέδιο Ελευθερία»

Η αμερικανική επιχείρηση «Project Freedom» που ανακοίνωσε ο Τραμπ αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της κατάστασης για πληρώματα και εταιρείες που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει ακινητοποιημένα πλοία. Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολύ θετικές συζητήσεις» των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η επιχείρηση ξεκινά τη Δευτέρα και, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), θα υποστηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο.

Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για αποστολή συνοδείας πλοίων. Η στρατιωτική συνδρομή των ΗΠΑ περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και περίπου 15.000 στρατιωτικούς.

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν παράλληλα τον ναυτικό αποκλεισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενεργοποιείται και η πρωτοβουλία «Maritime Freedom Construct» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία συνδυάζει διπλωματικές ενέργειες με στρατιωτικό συντονισμό για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την επιχείρηση ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι αφορά ουδέτερες χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καθοδηγήσουν με ασφάλεια τα πλοία εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων οδών, ώστε να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, τονίζοντας ότι πρόκειται για βοήθεια προς «αθώους παρατηρητές» της σύγκρουσης.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση της επιχείρησης «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ

«Χώρες από όλο τον κόσμο, σχεδόν όλες εκ των οποίων δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια μπροστά στα μάτια όλων, ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, σε μια κατάσταση με την οποία δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι παρατηρητές.

Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους. Πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν έχουν καμία εμπλοκή σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απομακρύνουμε με ασφάλεια τα πλοία και τα πληρώματά τους από τα Στενά. Σε όλες τις περιπτώσεις, μας ενημέρωσαν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν μέχρι να καταστεί η περιοχή ασφαλής για ναυσιπλοΐα και για κάθε άλλη δραστηριότητα.

Η διαδικασία αυτή, το «Project Freedom» (Σχέδιο Ελευθερία), θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής. Έχω πλήρη επίγνωση ότι οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι ιδιαίτερα θετικό για όλους.

Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί αποκλειστικά στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα λάθος — είναι θύματα των συνθηκών. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά ιδιαίτερα του Ιράν.

Πολλά από αυτά τα πλοία αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις σε τρόφιμα και σε βασικά αγαθά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υγείας και της υγιεινής των μεγάλων πληρωμάτων τους.

Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίδειξη καλής θέλησης από όλες τις πλευρές που έχουν εμπλακεί τόσο έντονα στις συγκρούσεις τους τελευταίους μήνες.

Σε περίπτωση που αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία παρεμποδιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, η παρεμπόδιση αυτή θα πρέπει, δυστυχώς, να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα και ισχύ».

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» κοντά στα ΗΑΕ

Παράλληλα με όλες τις εξελίξεις ένα τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για συμβάν 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε μέσω X η υπηρεσία, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως το «συμβάν» αυτό της αναφέρθηκε χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας).

«Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, ιδίως από πού είχε αποπλεύσει το σκάφος που έγινε στόχος.

Το στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, είναι ουσιαστικά κλειστό αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει σήμερα το πρωί να συνοδεύει πλοία τρίτων χωρών αποκλεισμένα στον Κόλπο ώστε να περνούν από το στενό του Χορμούζ, στο πλαίσιο αποστολής που βάφτισε Project Freedom («σχέδιο ελευθερία»), κάτι που απέρριψαν οι ιρανικές αρχές.