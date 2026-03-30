Το Ιράν απειλεί Ισραήλ και ΗΠΑ με επώδυνα αντίποινα: «Συνεχίζουμε τις επιθέσεις μέχρι να δούμε τον πόνο στα μάτια σας»

Σκληρό μήνυμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε Ισραήλ και ΗΠΑ για τις επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει κατά ιρανικών υποδομών. Το πανίσχυρο σώμα του καθεστώτος του Ιράν απείλησε με «επώδυνα αντίποινα» και σκληρές επιθέσεις, μέχρι να δει τον πόνο στα μάτια των εχθρών του.

Τις σχετικές δηλώσεις έκανε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί. Ο ίδιος περιέγραψε πως οι IRGC στοχεύουν σε βιομηχανίες που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ, ως απάντηση στις επιθέσεις που κατάφεραν κατά υποδομών του Ιράν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο tasnim.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η απάντηση για τις επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν γίνεται μέσω της καταστροφής στρατηγικών βιομηχανιών που συνδέονται με τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό στην περιοχή», δήλωσε συγκεκριμένα ο διοικητής.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Μέχρι στιγμής, οι χημικές βιομηχανίες της Νεότ Χοβάβ στα κατεχόμενα εδάφη, ένα διυλιστήριο, δύο συγκροτήματα χάλυβα και δύο μεγα-συγκροτήματα αλουμινίου έχουν καταστραφεί, και αυτές οι επώδυνες επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να δούμε τον πόνο στα μάτια σας», δήλωσε ο στρατηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απευθυνόμενος σε Ισραήλ και ΗΠΑ.