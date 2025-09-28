To Ιράν δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μιλησε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του την Κυριακή 28.09.2025.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απέρριψε διαπραγματεύσεις σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν «νέα προβλήματα», μετά την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πάντα δηλώνουμε την προθυμία μας να συμμετάσχουμε σε έναν λογικό, δίκαιο και ισότιμο διάλογο που θα βασίζεται σε σαφή κριτήρια, αλλά δεν θα δεχτούμε ποτέ διαπραγματεύσεις που θα μας προκαλούσαν νέα προβλήματα και δυσκολίες», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Το Ιράν καταδίκασε νωρίτερα σήμερα την επαναφορά των κυρώσεων από τον ΟΗΕ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους, εν μέσω διαφωνιών με τις χώρες της Δύσης για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τι περιλαμβάνουν οι κυρώσεις

Οι βαριές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν από εμπάργκο όπλων έως οικονομικά μέτρα, τέθηκαν και πάλι σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Παρά τις κυρώσεις, Ευρώπη και ΗΠΑ, τόνισαν ότι αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της διπλωματίας.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι εδώ και πολλά χρόνια εμπόδιο στις σχέσεις της Τεχεράνης με τη Δύση και το Ισραήλ, ότι ενδέχεται να κατασκευάζουν ατομική βόμβα, κάτι που αρνείται το Ιράν και επιμένει ότι έχει δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια.