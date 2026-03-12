Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει ρίξει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει όλα τα πλοία του

Συναγερμός σήμανε χθες (11.03.2026) στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου αλλά και στη διεθνή ναυτιλία, μετά τις αναφορές ότι το Ιράν έχει ρίξει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ως αντίποινα οριζόντιας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην πολεμική σύγκρουση με ΗΠΑ – Ισραήλ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση, την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, προκάλεσε πανικό και έντονη ανησυχία, αφού το Ιράν έχει ντε φάκτο επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα εμπορικά πλοία δέχονται επίθεση στον Κόλπο.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε σήμερα (12.03.2026) τις αναφορές αυτές, λέγοντας ότι δεν έχει ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν να κάνει σχετικές δηλώσεις στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Καθόλου, αυτό δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες στη στρατηγική πλωτή οδό, νέω διέψευσε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι «οι ΗΠΑ βύθισαν όλα τα πλοία τους».

Το Ιράν επέτρεψε την ασφαλή διέλευση σε ορισμένα πλοία

«Ορισμένες χώρες έχουν ήδη συζητήσει μαζί μας το θέμα της διέλευσης από το στενό και έχουμε συνεργαστεί μαζί τους», δήλωσε ο ίδιος στην συνέχεια.

«Όσον αφορά το Ιράν, θεωρούμε ότι οι χώρες που συμμετείχαν στην επιθετική ενέργεια δεν πρέπει να επωφεληθούν από την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε.

Στο τέλος πρόσθεσε: «Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επιβληθεί ξανά πόλεμος στο Ιράν. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τον περασμένο Ιούνιο, μετά από 12 ημέρες υπήρξε η λεγόμενη παύση των εχθροπραξιών… αλλά μετά από οκτώ ή εννέα μήνες, ανασυντάχθηκαν και το έκαναν ξανά».