Το Ιράν δημοσίευσε φωτογραφία των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου τους

Φωτογραφία που, σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν, απεικονίζει τα θύματα της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ έδωσαν στη δημοσιότητα κρατικά μέσα ενημέρωσης του καθεστώτος το Σάββατο (07.03.2026).

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιράν, 168 παιδιά σε σχολείο έχασαν τη ζωή τους μετά τον βομβαρδισμό της πρώτης ημέρας του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αρχές της Τεχεράνης απέδωσαν την επίθεση στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνδέεται με τη γενικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Στις κηδείες των μαθητών και μαθητριών στο Ιράν επικράτησε θρήνος και οργή. Τα παιδιά ήταν μέσα στις τάξεις τους όταν έγινε το χτύπημα που σκόρπισε τον όλεθρο.

U.S. military investigators believe it is likely U.S. forces were responsible for a strike on an Iranian girls’ school that killed scores, with no final conclusion reached https://t.co/2WfLawacqB pic.twitter.com/oBrslIhzmc — Reuters (@Reuters) March 6, 2026

The names/Pictures of the children massacred by America and Israel at their elementary school in the city of Minab, Iran.



REPOST pic.twitter.com/RWOBLtpRBj — Salahu (@salahudeen33) March 7, 2026

Heartbreaking scenes from the funeral of 168 school girls killed in Iran school by US-Israel’s strike. Innocent lives lost, may Epstein criminals rot in hell! #IranIsraelWar #Iran pic.twitter.com/LY1wLNwZAu — Salman Nizami (@SalmanNizami_) March 3, 2026

Την πολύνεκρη έκρηξη στην πόλη Μινάμπ ακολούθησαν και άλλα αιματηρά περιστατικά, καθώς η σύρραξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.