Το Ιράν δημοσίευσε φωτογραφία των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου τους

Ούτε το Ισραήλ, ούτε οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη
Τα θύματα του βομβαρδισμού σε σχολείο του Ιράν
Φωτογραφία που, σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν, απεικονίζει τα θύματα της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ έδωσαν στη δημοσιότητα κρατικά μέσα ενημέρωσης του καθεστώτος το Σάββατο (07.03.2026).

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιράν, 168 παιδιά σε σχολείο έχασαν τη ζωή τους μετά τον βομβαρδισμό της πρώτης ημέρας του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αρχές της Τεχεράνης απέδωσαν την επίθεση στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνδέεται με τη γενικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Στις κηδείες των μαθητών και μαθητριών στο Ιράν επικράτησε θρήνος και οργή. Τα παιδιά ήταν μέσα στις τάξεις τους όταν έγινε το χτύπημα που σκόρπισε τον όλεθρο.

 

 

 

Την πολύνεκρη έκρηξη στην πόλη Μινάμπ ακολούθησαν και άλλα αιματηρά περιστατικά, καθώς η σύρραξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

