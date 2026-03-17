Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει 15.000 πυραύλους και drones

Ιρανικοί πύραυλοι πάνω από το Ισραήλ REUTERS/Mussa Qawasma

Μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να έχει φτάσει στην 18η του μέρα του, οι πύραυλοι και τα drones της Χεζμπολάχ εξακολουθούν να είναι πολλά.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 15.000 πυραύλους και drones. Οι περισσότεροι από τους πυραύλους έχουν βεληνεκές μεσαίας τάξης έως και 50 χιλιόμετρα.

Σημειώνουν ωστόσο ότι η Χεζμπολάχ έχει στην κατοχή της και εκατοντάδες πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ικανούς να απειλήσουν τις περισσότερες περιοχές στο Ισραήλ.

Και μπορεί το Ιράν να αποτελεί κεντρικό στόχο του πολέμου εκτιμήσεις μέσα από τον ισραηλινό στρατό αναφέρουν ότι το μέτωπο του Λιβάνου θα γίνει το κύριο μετά το τέλος του πολέμου με την Τεχεράνη.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να ενισχύει σημαντικά τις δυνάμεις του στη Βόρεια Διοίκηση, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει προχωρήσει σε χερσαία εισβολή σε λιβανέζικο έδαφος. Οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται πλέον αναπτυγμένες κατά μήκος της δεύτερης γραμμής χωριών στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι τρέχουσες επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση της κατάστασης στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την προηγούμενη εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
88
85
69
39
39
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αιματοκύλισμα στην Καμπούλ: 400 νεκροί και 250 τραυματίες μετά την επίθεση του Πακιστάν
Οι πακιστανικές αρχές λένε ότι χτύπησαν με πλήγματα «ακριβείας» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» και «υποδομών υποστήριξης τρομοκρατών», οι οποίοι δρουν «εναντίον πακιστανών αμάχων»
Επίθεση του Πακιστάν στην Καμπούλ
Newsit logo
Newsit logo