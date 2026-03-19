Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Ένα νέο σχέδιο εξετάζει το Ιράν για την παρούσα κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ με αυτό να κάνει λόγο για επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από εκεί, όπως μετέδωσαν σήμερα (19/3/2026) ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτή αποτελεί μια πιθανή προσπάθεια να αξιοποιηθεί οικονομικά ο έλεγχος που απέκτησε πρόσφατα το Ιράν επί της κρίσιμης σημασίας θαλάσσιας οδού των Στενών του Ορμούζ, από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Χορμούζ για τα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή τους συμμάχους τους.

«Στο κοινοβούλιο εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι χώρες θα πρέπει να πληρώνουν τέλη στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκειμένου τα Στενά του Χορμούζ να χρησιμοποιείται ως ασφαλής οδός» για τις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας και εμπορικών προϊόντων, δήλωσε η βουλευτής Σομαγιέ Ραφιέ, μετέδωσε το πρακτορείο Isna.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, o οποίος διετέλεσε μεταβατικός πρόεδρος του Ιράν μετά τον θάνατο του Εμπραΐμ Ραϊσί, «χρησιμοποιώντας τη στρατηγική θέση του Στενού του Χορμούζ μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις (στη Δύση) και να εμποδίσουμε τα πλοία τους να περνούν από αυτή τη θαλάσσια οδό».

Την Τρίτη ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είχε επισημάνει ότι η κυκλοφορία στο Στενό του Χορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ «στην προπολεμική κατάσταση».

Τις τελευταίες ημέρες το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση κάποιων πλοίων από χώρες που θεωρεί συμμαχικές, ενώ προειδοποίησε ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες.