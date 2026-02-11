Το Ιράν εκτελεί τραυματίες διαδηλωτές στα κρεβάτια νοσοκομείων – Σοκαριστικές καταγγελίες για αντίποινα

Συνεχίζεται η βάναυση τιμωρία των αντιφρονούντων στο Ιράν. Ιρανοί καθεστωτικοί φτάνουν στο σημείο να εκτελούν τραυματίες διαδηλωτές που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την New York Post, κυκλοφορούν πλάνα από δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν να κάνουν επιδρομές σε νοσοκομεία για να αναζητήσουν τους τραυματίες από τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του περασμένου μήνα, που κόστισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

«Βρίσκονταν σε νοσοκομεία, διασωληνωμένοι με αναπνευστικούς σωλήνες ή με ορούς στο χέρι», είπε μια πηγή για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν.

«Και μετά, όταν κοιτάξεις προσεκτικά, συνειδητοποιείς ότι δέχτηκαν πυροβολισμούς στο κεφάλι. Εκτελέστηκαν – τους δόθηκε η χαριστική βολή – μέσα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε άλλη πηγή, συμπληρώνοντας ότι οι εκτελέσεις συνεχίζονται «καθημερινά».

Μία τρίτη πηγή αναφέρει ότι οι διαδηλωτές δέχονται και σεξουαλική βία, σε τέτοιο βαθμό που «μερικά από τα κορίτσια που κρατούνται έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια».



Ο Αλί Χεϊντάρι, ένας 20χρονος διαδηλωτής που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής της 8ης Ιανουαρίου, ήταν ο τελευταίος διαδηλωτής που εκτελέστηκε από το κράτος, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική ομάδα «Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία στο Ιράν» με έδρα την Ουάσινγκτον. Εκτός από αυτούς που σκοτώθηκαν από το καθεστώς, η ομάδα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για εκατοντάδες κρατούμενους που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, με πολλούς από αυτούς να κρατούνται χωρίς τη δέουσα διαδικασία ή χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί οι οικογένειές τους.

Οι επικεφαλής της εκστρατείας ισχυρίστηκαν επίσης ότι δικηγόροι και γιατροί που βοηθούν τους διαδηλωτές αντιμετωπίζουν κίνδυνο αντιποίνων από το καθεστώς.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι δολοφονίες, μαζί με την αποτυχία του Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, θα μπορούσαν να γίνουν αιτία για άμεσες στρατιωτικές ενέργειες από τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να απαντά ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγήσει σε πόλεμο.