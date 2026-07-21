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Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ καταργεί τον ΦΠΑ στο οικιακό ρεύμα από 1η Οκτωβρίου – Η νέα κυβέρνηση

Τα πρώτα ονόματα και ποιοι είδαν την πόρτα της εξόδου
Ο Άντι Μπέρναν με την σύζυγό του Μαρί-Φρανς φαν Χελ
Ο Άντι Μπέρναν με την σύζυγό του Μαρί-Φρανς φαν Χελ / Kin Cheung / Pool via REUTERS
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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναν θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς ρεύματος, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση (21.07.2026) η Ντάουνινγκ Στριτ, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Άντι Μπέρναμ να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του και να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η βρετανική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναν σχεδιάζει να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου.

Το κόστος από την ενέργεια αυτή για το τρέχον οικονομικό έτος θα χρηματοδοτηθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού σχεδίου για την εφαρμογή εθνικής «ψηφιακής ταυτότητας» ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

Άντι Μπέρναν
Άντι Μπέρναν / REUTERS / Temilade Adelaja

Το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας αφορούσε όλους τους εργαζόμενους που θα έπρεπε να φέρουν ένα ψηφιακό έγγραφο ταυτοποίησης, κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί για να πατάξει την παράνομη μετανάστευση αλλά κρίθηκε «φιάσκο» από μια διακομματική επιτροπή βουλευτών.

Από την θέση του πρωθυπουργού, ο Μπέρναμ θέλει να κινηθεί γρήγορα για να δείξει ότι τα πολιτικά προγράμματα στη χώρα μπορούν να υλοποιηθούν βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης έπειτα από πολυετή στασιμότητα.

«Το Γουέσμινστερ δεν εργαζόταν για τον λαό επί μακρόν και οι οικογένειες πάλευαν να αντεπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει»,δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός.

Τα ονόματα της νέας κυβέρνησης

Στη φάση του σχηματισμού κυβέρνησης βρίσκεται ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Αντι Μπέρναμ, με την Ντάουνινγκ Στριτ να ανακοινώνει τις πρώτες βασικές επιλογές για το υπουργικό συμβούλιο.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, όπως έγινε γνωστό, θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση. Ο 66χρονος Χίλι παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στον στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

John Healey,
John Healey / REUTERS/Jack Taylor

Ο Εντ Μίλιμπαντ – υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος (2010-2015) – διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Μπέρναμ, όπως ανακοινώθηκε από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ed Miliband
Ed Miliband / REUTERS/Jack Taylor


Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, διορίστηκε εκ νέου στο υπουργικό συμβούλιο ως υπουργός Υγείας.

Yvette Cooper
Yvette Cooper / REUTERS/Jack Taylor


Παράλληλα, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, γνωστή για τη σκληρή στάση της στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της. Επίσης, η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο Πατ ΜακΦάντεν διατηρεί τη θέση του ως υπουργός Εργασίας και Συντάξεων.

Pat McFadden και Yvette Cooper
Pat McFadden και Yvette Cooper / REUTERS / Jack Taylor
Angela Rayner
Angela Rayner / REUTERS/Jack Taylor


Γουές Στρίτινγκ υπουργός Άμυνας, Άντζελα Ρέινερ υπουργός Στέγασης και Άλεξ Νόρις υπουργός Δικαιοσύνης.

Ποιοι είδαν την πόρτα της εξόδου

Την πόρτα της εξόδου σε στενούς συνεργάτες του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ, έδειξε ο νέος Βρετανός πρωθυπουργηός και ο 7ος σε 10 χρόνια.

Η μέχρι σήμερα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσε Ρίβς, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα social media ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση, ευχόμενη επιτυχία στον Μπέρναμ και τον διάδοχό της και υποσχόμενη στήριξη στην κυβέρνηση των Εργατικών.


Την πόρτα της εξόδου, είδε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στάρμερ, Ντέιβιντ Λάμι, αφήνοντας αιχμές για την απόφαση του νέου πρωθυπουργού. «Θα ήταν τιμή μου να συνέχισα να υπηρετούσα στην κυβέρνηση. Αλλά ένας νέος πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει τη δική του ομάδα». 

Επιπλέον, ο υπουργός Επιχειρήσεων, Πίτερ Κάιλ, δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του, όπως μεταδίδει το Sky News.

Ο υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής, Στιβ Ριντ, επίσης δεν θα παραμείνει στη θέση του. Με ένα μήνυμα στο οποίο αποτυπώνεται η προσωπική του πικρία ανακοίνωσε την αποχώρησή του. «Αν και είμαι απογοητευμένος που αποχωρώ από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εύχομαι στη νέα σας ομάδα κάθε επιτυχία.»

Ο Ντάρεν Τζόουνς επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται και αυτός εκτός του υπουργικού συμβουλίου του Άντι Μπέρναμ. «Ο Άντι Μπέρναμ με κάλεσε στο τηλέφωνο για να μου ανακοινώσει ότι δεν θα είμαι μέρος του νέου του υπουργικού συμβουλίου. Εύχομαι στον ίδιο και την ομάδα του κάθε επιτυχία».

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