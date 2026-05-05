Αποκάλυψη Μπαράκ Ομπάμα: Ο Τραμπ προκαλεί κρίση στο γάμο μου με την Μισέλ

Σε μία σπάνια εξομολόγηση για τον γάμο του προχώρησε ο Μπαράκ Ομπάμα, αποκαλύπτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει εντάσεις στην καθημερινότητά του με τη Μισέλ Ομπάμα.

Σε συνέντευξή του στο The New Yorker, ο 64χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα παραδέχτηκε ότι η σύζυγός του, Μισέλ Ομπάμα, θα προτιμούσε να απομακρυνθεί από τη δημόσια ζωή, ώστε να απολαύσουν μαζί τα επόμενα χρόνια τους. «Θέλει να δει τον σύζυγό της να χαλαρώνει και να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί της, απολαμβάνοντας ό,τι έχει απομείνει από τη ζωή μας», πρόσθεσε ο Ομπάμα.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι πολιτικές εξελίξεις δεν του επιτρέπουν να κάνει αυτό το βήμα.

«Αυτό δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπίτι μας και την απογοητεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο ίδιος κατανοεί γιατί πολλοί αισθάνονται την ανάγκη για πιο ενεργή παρουσία του.

Ο Ομπάμα απάντησε και σε όσους θεωρούν ότι δεν κάνει αρκετά, τονίζοντας ότι η δική του πολιτική δραστηριότητα μετά την προεδρία είναι πρωτοφανής. «Κανένας άλλος πρώην πρόεδρος δεν υπήρξε βασικός εκπρόσωπος του κόμματός του για τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις μετά την αποχώρησή του», είπε.

Παρά τις πιέσεις, ο ίδιος παραδέχεται: «Το ότι ο κόσμος θέλει να κάνω περισσότερα είναι καλό σημάδι».

Ο Ομπάμα, που εξελέγη πρόεδρος σε ηλικία 47 ετών και αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο στα 55, παραμένει μία από τις πιο ενεργές προσωπικότητες της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Πρόσφατα, συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών, ενώ εμφανίστηκε και δίπλα στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σε επίσκεψη σε παιδικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ομπάμα δεν δίστασε να αστειευτεί με παιδιά προσχολικής ηλικίας, προκαλώντας γέλια όταν τους ζήτησε να τον βοηθήσουν να σηκωθεί, λέγοντας: «Είμαι μεγάλος πια».

Την ίδια στιγμή, ο Ομπάμα εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για τους Δημοκρατικούς, που συχνά τον προβάλλουν ως σύμβολο μιας διαφορετικής πολιτικής εποχής και ελπίζουν στην επιστροφή του.