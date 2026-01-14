Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Το Ιράν «έτοιμο να απαντήσει με αποφασιστικότητα σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ»

«Τραμπ και Νετανιάχου είναι δολοφόνοι της Ιρανικής νεολαίας»
ΙΡΑΝ
Stringer/WANA / West Asia News Agency / via REUTERS

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα (14/01/2026) ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης.

Παράλληλα ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πως βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
115
115
112
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo