Το Ιράν «έτοιμο να απαντήσει με αποφασιστικότητα σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ»

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα (14/01/2026) ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης.

Παράλληλα ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πως βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

