Το Ιράν ισχυρίζεται ότι βρήκε τις ταυτότητες και άλλα αντικείμενα των Αμερικανών πιλότων μετά την κατάρριψη του F-15

Νέο βίντεο που φέρεται να προέρχεται από τα συντρίμμια αμερικανικών αεροσκαφών δημοσίευσαν ιρανικές πηγές. Τα πλάνα καταγράφηκαν την πεπερασμένη Παρασκευή (03.04.2026), και δείχνουν την επιχείρηση εντοπισμού του Αμερικανού πιλότου του μαχητικού F-15E, που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Το βίντεο, που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, δείχνει εικόνες οι οποίες, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δεν είχαν παρουσιαστεί έως σήμερα και αποτυπώνουν συντρίμμια αεροσκαφών τύπου C-130. Μάλιστα, στο οπτικό υλικό διακρίνονται ένοπλοι άνδρες, που φέρεται να ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, να ερευνούν το σημείο.

Οι ένοπλοι κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπισμού, παρουσίασαν στην κάμερα μια στρατιωτική ταυτότητα μέλους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, καθώς και έγγραφο εισόδου από ισραηλινό συνοριακό έλεγχο.

Παράλληλα, φαίνονται και άλλα αντικείμενα που, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, εντοπίστηκαν στον χώρο, όπως πιστωτική κάρτα American Express, αποδείξεις συναλλαγών και αμερικανική σημαία.

Μάλιστα, σε άλλο σημείο του βίντεο, φαίνονται εκτεταμένα υπολείμματα των αεροσκαφών, αρκετά εκ των οποίων είχαν ήδη παρουσιαστεί σε προγενέστερες φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιήσει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης ευρήματα τα οποία τα ιρανικά μέσα χαρακτηρίζουν ως «μη εκραγέντα πυρομαχικά». Σε άλλο πλάνο το αεροσκάφος να πετά σε χαμηλό ύψος, δεχόμενο πυρά από απόσταση. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130.

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τις μονάδες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, λόγω τεχνικών προβλημάτων αναγκαστηκαν να εγκαταλείψουν τον εξοπλισμό στο σημείο.

Iranian media released a video showing some of the items (ID cards, bank cards etc) left behind as the Americans fled pic.twitter.com/w1ZTcpPTQY — S2J News (@s2jnews) April 6, 2026

Η άμεση αντίδραση

Η επιχείρηση εντοπισμού του πληρώματος εξελίχθηκε σε ύψιστη προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση, μετά την κατάρριψη του μαχητικού που απογειώθηκε από βάση στη Βρετανία.

Ο πρώτος πιλότος εντοπίστηκε γρήγορα, ωστόσο η διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος καθυστέρησε. Ο τραυματισμένος αξιωματικός, μετά την εκτίναξή του από το αεροσκάφος, κρύφτηκε για να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ οι ιρανικές αρχές είχαν προκηρύξει αμοιβή για τον εντοπισμό του.

Παρά την επικοινωνία με τον αμερικανικό στρατό, τα σήματά του ήταν σποραδικά, καθώς προσπαθούσε να μην εντοπιστεί.

Η CIA κατάφερε να διαδώσει μέσα στο Ιράν, ότι και τα δύο μέλη του πληρώματος είχαν ήδη διασωθεί, με στόχο να αποπροσανατολίσει τις δυνάμεις που αναζητούσαν τον αγνοούμενο.

Το Ισραήλ ανέβαλε επιθέσεις για να μην επηρεάσει την επιχείρηση, ενώ η CIA ήταν εκείνη που εντόπισε με ακρίβεια τη θέση του τραυματία αξιωματικού.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίαζαν στο σημείο, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα για να αποτραπεί η προσέγγιση ιρανικών μονάδων.

Στον άτυπο «αεροδιάδρομο», δύο μεταγωγικά αεροσκάφη MC-130J περίμεναν για την απομάκρυνση της ομάδας και του πιλότου. Ωστόσο, υπέστησαν ζημιές και καταστράφηκαν επιτόπου. Όλοι κατάφεραν και επέστρεψαν σε ασφαλές έδαφος.