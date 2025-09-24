Κόσμος

Το Ιράν και η Ρωσία υπογράφουν συμφωνία για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή αρκετών μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ιρανικό έδαφος, ένα έργο που η Μόσχα παρουσίασε ως «στρατηγικό»
Ιράν
Ιρανική πυρηνική εγκατάσταση στην περιοχή Bushehr / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Caren Firouz (IRAN) /

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Rosatom ανακοίνωσε την Τετάρτη (24.09.2025) την υπογραφή συμφωνίας με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Το έγγραφο υπογράφηκε στη Μόσχα από τον επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, και τον Ιρανό αντιπρόεδρο, Μοχαμάντ Εσλάμι, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τον πυρηνικό φάκελο. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, πρόκειται για ένα «στρατηγικό έργο» που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει οκτώ πυρηνικούς σταθμούς έως το 2040 προκειμένου να φτάσει σε δυναμικότητα 20 γιγαβάτ, είχε δηλώσει ο Εσλάμι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σήμερα, το Ιράν διαθέτει μόνο έναν πυρηνικό σταθμό σε λειτουργία, στην πόλη Μπουσέρ, ο οποίος κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει ισχύ περίπου 1 GW.

Η Ρωσία και το Ιράν διατηρούν στενούς δεσμούς και η Μόσχα καταδίκασε πρόσφατα τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που στόχευσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ υποστηρίζουν ότι θέλουν να αποτρέψουν την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση και ότι το πρόγραμμά του είναι αποκλειστικά ειρηνικό.

Κόσμος
