Το Ιράν όρισε διάδοχο του Αλί Λαριτζανί τον Χοσεΐν Νεγκάν: Πρόκειται για τον «εγκέφαλο» πίσω από τη σφαγή 241 Αμερικανών

Τον πρώην υπουργό Άμυνας, Χοσεΐν Ντεχγκάν όρισε το Ιράν ως γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σε διαδοχή του Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ την Πέμπτη (19.03.2026).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran International, το Ιράν διόρισε τον Χοσεΐν Ντεγκάν ως νέο γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, καλύπτοντας τη θέση που έμεινε κενή μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί. Πρόκειται για τον επί του παρόντος επικεφαλής του Ιδρύματος Μοσταζαφάν, ενός από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο του Λαριτζάνι σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, μαζί με τον γιο του, Μορτέζα, τον διοικητή της Μπασίτζ Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί και τον βοηθό για θέματα ασφάλειας στο συμβούλιο Αλιρέζα Μπαγιάτ.

Ο 68χρονος Ντεγκάν, είναι υψηλόβαθμο στρατιωτικό στέλεχος που ανέβηκε στην ιεραρχία του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Υπηρέτησε ως διοικητής των δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Λίβανο και τη Συρία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ως διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Μεταξύ 1990 και 1992, και ως επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας από το 2013 έως το 2017 υπό τον Πρόεδρο Χασάν Ρουχανί.

Οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις το 2019 για την φερόμενη συμμετοχή του στη βομβιστική επίθεση του Οκτωβρίου 1983 εναντίον των βάσεων των πολυεθνικών δυνάμεων στη Βηρυτό, στην οποία σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί στρατιώτες μαζί με δεκάδες άλλους στρατιώτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Γάλλοι.