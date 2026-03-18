Κόσμος

Το Ιράν προειδοποιεί για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο τις επόμενες ώρες

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης κρίσιμες ενεργειακές υποδομές σε Εμιράτα, Κατάρ και Σαουδική Αραβία
Φωτιά στις εγκαταστάσεις του South Pars / Screengrab via X

Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το South Pars του Ιράν, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης.

Ειδικότερα, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία προειδοποιούν τον κόσμο για μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν και σειρήνες ηχούν στην ισραηλινή επικράτεια ώστε ο κόσμος να σπεύσει γρήγορα στα καταφύγια.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν απειλεί για πλήγματα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα (18.03.2026) ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ως αντίποινα στα πλήγματα εναντίον του κοιτάσματος South Pars.

Η προειδοποίηση αφορά:

  • το διυλιστήριο της Samerf και το Πετροχημικό Συγκρότημα Τζουμπάιλ της Σαουδικής Αραβίας,
  • το Πεδίο Αερίου Αλ Χοσν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
  • το Πετροχημικό Συγκρότημα Μεσαΐντ, την Εταιρία Χαρτοφυλακίου Μεσαΐντ και το διυλιστήριο Ρας Λαφάν του Κατάρ.

«Αυτά τα κέντρα έχουν καταστεί άμεσοι και θεμιτοί στόχοι και θα τεθούν στο στόχαστρο τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και υπάλληλοι παρακαλούνται να φύγουν αμέσως από αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η προειδοποίηση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο αφότου ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις South Pars στην περιοχή Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση. Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο.

