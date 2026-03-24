Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ με Lego animation για τα στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν περιορίζεται μόνο με πυραύλους και διπλωματικές ανακοινώσεις, αλλά και σε… memes. Εδώ και εβδομάδες, οι δύο πλευρές έχουν μεταφέρει την αντιπαράθεση και στο πεδίο της πληροφόρησης, επιστρατεύοντας βίντεο με AI, memes και πάσης φύσεων διαδικτυακά «χτυπήματα».

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν online και αναπαράγονται από κρατικά μέσα του Ιράν, στα οποία οι ΗΠΑ, ο Τραμπ και άλλοι διεθνείς ηγέτες εμφανίζονται ως φιγούρες τύπου Lego. Το αποτέλεσμα μοιάζει με διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών – μέχρι να καταλάβεις ότι πρόκειται για κανονική προπαγάνδα με… πλαστικό χαμόγελο.

Iran posts Lego Trump sweating as Navy attacks tankers and warships, deploys mines in Hormuz — Tasnim pic.twitter.com/QETGa29nnf — Megatron (@Megatron_ron) March 23, 2026

Στο πιο πρόσφατο animation, οι ΗΠΑ παρουσιάζονται ως ο «ταραχοποιός» του πλανήτη και της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, ενώ το Ιράν παίρνει τον ρόλο του ψύχραιμου και καλά προετοιμασμένου παίκτη.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε Lego εκρήξεις και ψηφιακές υπερβολές, περνάει και το μήνυμα: γιατί όσο κι αν το περιτύλιγμα θυμίζει TikTok, το διακύβευμα παραμένει πολύ πραγματικό – ειδικά όταν τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι από τις πιο κρίσιμες διόδους πετρελαίου στον κόσμο και κάθε ένταση στην περιοχή κάνει την παγκόσμια οικονομία να… ιδρώνει.