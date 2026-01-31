Το Ιράν βλέπει «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – «Η πολεμική προπαγάνδα δημιουργείται τεχνητά»

Ο Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί εκτίμησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι διαμορφώνεται σταδιακά ένα πλαίσιο για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, έκανε σήμερα λόγο για «πρόοδο» προς τις «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, παρόλο που η Ουάσινγκτον συνεχίζει να μην αποκλείει την επιλογή στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε ο Λαριτζανί στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 31, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι το Ιράν θέλει να «καταλήξει σε συμφωνία» για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι έδωσε στην Τεχεράνη τελεσίγραφο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγο νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, έκανε κοινοποίηση ένα βίντεο με λεζάντα «ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΡΑ – Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, κυριολεκτικά έχουν χ@@@εί πάνω τους», ενώ εκρήξεις στο Ιράν είχαν σπείρει τον πανικό και μετρούσαν 5 νεκρούς αν και η μία από αυτές που σκότωσε μία 4μελή οικογένεια προκλήθηκε από φυσικό αέριο.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αυτό το διάστημα πολλές επιλογές απέναντι στο Ιράν, από περιορισμένα και συμβολικά στρατιωτικά πλήγματα έως ακόμη και αλλαγή καθεστώτος. Δημόσια, ο Τραμπ εναλλάσσει τις απειλές για χρήση βίας με δηλώσεις υπέρ νέων διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες ότι εκμεταλλεύτηκαν τη σοβαρή οικονομική κρίση της χώρας, ενίσχυσαν την κοινωνική αναταραχή και, όπως είπε, παρείχαν τα μέσα για να «διαλυθεί το έθνος» κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, διήρκεσαν περίπου δύο εβδομάδες και προκλήθηκαν από την έντονη οικονομική πίεση, με τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής να αυξάνονται ραγδαία. Οι διαδηλώσεις τερματίστηκαν μετά από βίαιη καταστολή. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, τουλάχιστον 6.563 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν διαδηλωτές, ενώ 214 ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.