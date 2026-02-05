Το Ιράν ζητά «σοβαρότητα και υπευθυνότητα» από τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις στο Ομάν

Ιράν και ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2026 για τα πυρηνικά στο Ομάν και επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Το Ιράν από την πλευρά του εξέφρασε την ελπίδα πως οι ΗΠΑ θα επιδείξουν «σοβαρότητα» και «υπευθυνότητα», με φόντο τις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

«Έχουμε την ευθύνη να εκμεταλλευτούμε όλες τις διπλωματικές ευκαιρίες (…) για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαϊλ Μπαγαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα συμπλήρωσε ότι ελπίζει πως «η αμερικανική πλευρά θα συμμετάσχει επίσης με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και σοβαρότητα» στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στο σουλτανάτο του Ομάν.

Ανέφερε επίσης ότι η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε ήδη για τη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν.